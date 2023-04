PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Artur Derbin nie zostanie trenerem Rakowa

Szkoleniowiec łączony z tym stanowiskiem zdementował plotki

46-latek zdradził, kto według niego zastąpi Marka Papszuna

Raków. Derbin dementuje pogłoski

Kto obejmie Raków Częstochowa? Lista nazwisk ciągle się wydłuża, a kolejni kandydaci pojawiają się na niej w zadziwiającym tempie. Dzisiaj do grona potencjalnych następców Marka Papszuna dołączyli Pavol Stano i… Artur Derbin, który został wywołany do tablicy przez Wojciecha Jagodę, komentatora stacji Canal Plus Sport.

Bożydar Iwanow, obecny w programie International Level (meczyki.pl) postanowił sprawdzić, czy 46-latek faktycznie może przejąć Raków:

– To jest prima aprilis? Przypuszczam, że już wszyscy znamy nowego trenera i będzie to Dawid Szwarga. Od dłuższego czasu znajduje się w sztabie i uważam, że to odpowiedni wybór dla klubu. Wprawdzie nie ma doświadczenia, ale jestem przekonany, że znakomicie sobie poradzi.

🚨 Artur Derbin o tym, czy zostanie trenerem Rakowa:



– To jest prima aprilis? Nie będę trenerem Rakowa. Obstawiam, że będzie to Dawid Szwarga. pic.twitter.com/NgYzTvM7qT — Meczyki.pl (@Meczykipl) April 24, 2023

Szwarga to asystent Marka Papszuna. Według wielu ekspertów 32-latek to naturalny następca odchodzącego szkoleniowca.