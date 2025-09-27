Jóźwiak mówi o powrocie do Polski. Odbuduje formę?

Jagiellonia Białystok tego lata sprowadziła Kamila Jóźwiaka. Były pomocnik m.in. Lecha Poznań mówi w rozmowie z "TVP Sport" o powrocie do gry i odbudowie swojej formy.

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Jóźwiak

Jagiellonia zyskała Jóźwiaka, Kamil odbuduje formę?

Jagiellonia Białystok bez cienia wątpliwości tego lata była jednym z najbardziej aktywnych klubów na rynku transferowym. Ekipa Adriana Siemieńca zyskała w swoich szeregach kilka nowych twarzy, które mogą okazać się nowymi gwiazdami PKO Ekstraklasy. Z pewnością takie aspiracje ma chociażby Kamil Jóźwiak, który po kilku latach gry na Zachodzie Europy zdecydował się wrócić do kraju.

Długo spekulowało się na temat, gdzie konkretnie zakotwiczy Jóźwiak, ale finalnie najbardziej konkretna okazała się Jagiellonia, która szukała nowego skrzydłowego o takich cechach, jak były, a być może i jeszcze przyszły, reprezentant Polski. Teraz w rozmowie z „TVP Sport”, Jóźwiak mówi o powrocie do Polski.

– Teraz dla mnie każde spotkanie jest bardzo ważne. Przez długi czas nie grałem, miałem problemy zdrowotne. Przyszedłem do Jagiellonii bez okresu przygotowawczego, dlatego cieszę się, że złapałem kolejne minuty. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Obciążenia są dobierane krok po kroku, bo jest to dopiero mój drugi niepełny tydzień w treningu – powiedział Kamil Jóźwiak w wywiadzie dla „TVP Sport”.

Kamil Jóźwiak w tym sezonie na koncie ma dwa mecze, a łącznie na murawie spędził 47 minut. 27-letni skrzydłowy w poprzedniej kampanii wystąpił w 20 spotkaniach i zanotował jedną asystę.

