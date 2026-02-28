Pereira zachwycony graczem Lecha Poznań. Co za słowa

13:38, 28. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  beIN Sport / transfery.info

Joel Pereira ostatnio udzielił wywiadu "beIN Sport". Defensor Lecha Poznań poruszył temat Wojciecha Mońki. Portugalczyk jest zachwycony talentem młodego obrońcy i wierzy, że wskoczy na jeszcze wyższy piłkarski poziom.

Joel Pereira
PressFocus Na zdjęciu: Joel Pereira

Joel Pereira: Wierzę w Wojciecha Mońkę

Lech Poznań w miniony czwartek przypieczętował awans do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Podopieczni Nielsa Frederiksena okazali się lepsi w dwumeczu od fińskiego KuPS. Teraz uwaga Kolejorza jest skupiona na rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Już w niedzielę zmierzą się bowiem w ważnym meczu z Rakowem Częstochowa.

Ostatnio na łamach „beIN Sport” ukazał się wywiad z Joelem Pereirą. Gracz Lecha Poznań poruszył w nim temat m.in. Wojciecha Mońki, który przeżywa doskonały okres. Portugalski defensor jest niezwykle zachwycony kolegą z bloku defensywnego. Mocno wierzy, że młody zawodnik Kolejorza wskoczy na jeszcze wyższy piłkarski level.

Naprawdę w niego wierzę. Już zanim zaczął regularnie grać, widać było w nim coś wyjątkowego na treningach. Jest bardzo dojrzały jak na swój wiek – spokojny, inteligentny, mocny technicznie. Gra jak 25-latek, a nie 18- czy 19-latek. Nie jest typowym polskim środkowym obrońcą; bardziej przypomina portugalskiego obrońcę. Ma ogromny potencjał, choć wciąż ma przed sobą długą drogę. Bardzo lubię go oglądać. W tej chwili, moim zdaniem, Mońka, jako młodszy zawodnik, może mieć nieco większy potencjał, by osiągnąć najwyższy poziom – powiedział Joel Pereira.

Wojciech Mońka w obecnym sezonie rozegrał 17 spotkań w barwach Lecha Poznań. Młody obrońca wciąż czeka na premierowe trafienie oraz asystę.

