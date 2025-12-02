Jest decyzja ws. Pululu! Wiadomo co z Pucharem Narodów Afryki

Afimico Pululu nie pojedzie na zbliżający się Puchar Narodów Afryki. Selekcjoner reprezentacji DR Konga nie powołał napastnika Jagiellonii Białystok. W kadrze znalazł się za to inny piłkarz z PKO BP Ekstraklasy.

Pululu nie jedzie na PNA! Ekstraklasa ma innego przedstawiciela

Afimico Pululu ze względu na podwójne obywatelstwo miał wybór, w jakiej drużynie narodowej chce grać. Pierwotnie miała to być Angola, lecz w pewnym momencie zmienił zdanie i postawił na DR Konga. Co ciekawe w kadrze jeszcze nie zadebiutował, choć był blisko. Przed pierwszym meczem w reprezentacji doznał kontuzji i mimo powołania nie pojechał na zgrupowanie.

Teraz przy okazji Pucharu Narodów Afryki liczył na kolejne powołanie i ewentualny debiut. Okazuje się jednak, że wciąż musi czekać na pierwsze spotkanie w kadrze. Sebastien Desabre nie powołał Afimico Pululu na zbliżający się afrykański czempionat.

Puchar Narodów Afryki odbędzie się w Maroko w dniach 21 grudnia – 6 stycznia. DR Konga o awans do fazy pucharowej powalczy w grupie D z Senegalem, Beninem i Botswaną. Awans do 1/8 finału wywalczą dwie najlepsze drużyny i cztery zespoły z tabeli 3. miejsc. W kadrze DR Konga znalazł się jeden przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy. Powołanie na turniej otrzymał Steve Kapuadi z Legii Warszawa.

📋 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐋𝐋𝐄



​🌟 ​26 Léopards 🐆 sélectionnés par le sélectionneur-manager Sébastien Desabre 🇨🇩 pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025 🇲🇦.#FecofaRDC #AllezLesLéopards #TotalEnergiesAfcon2025 #CAN2025 pic.twitter.com/6zTbMaIAjb — Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) December 1, 2025

DR Konga nie zagra na Mistrzostwach Świata 2026. Co prawda byli blisko awansu, ale w decydującym dwumeczu przegrali z Maroko (1:1 i 1:4).

Pululu w tym sezonie wystąpił łącznie w 24 meczach w barwach Jagiellonii, w których zdobył 11 goli i zanotował 2 asysty.