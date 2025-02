Brzęczek wróci do Ekstraklasy? Ten klub się z nim skontaktował!

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Brzęczek nawiązał kontakt. Będzie nowym trenerem Zagłębia?

Jerzy Brzęczek po raz ostatni zasiadał na ławce trenerskiej w październiku 2022 roku. Wówczas zdecydował się zakończyć współpracę z Wisłą Kraków, która w pierwszej lidze osiągała rozczarowujące wyniki. Wcześniej nie udało mu się wywalczyć utrzymania w Ekstraklasie, lecz mimo tego Biała Gwiazda postanowiła go zatrzymać.

Przez ponad dwa lata Brzęczek był łączony z wieloma klubami, lecz do tej pory nie doszło do porozumienia. Najświeższy przypadek to Radomiak Radom, który myślał o zatrudnieniu byłego selekcjonera reprezentacji Polski w trakcie rundy jesiennej. Z informacji Filipa Trokielewicza z redakcji “Piłka Nożna” wynika, że Brzęczek trafił na radary innego klubu z Ekstraklasy. Chodzi o Zagłębie Lubin, które wiosną punktuje bardzo słabo.

W niedzielę Miedziowi polegli w Poznaniu z Lechem (1-3). To już trzecia porażka w czterech wiosennych meczach, co stawia ich w trudnym położeniu. Mają tyle samo punktów, co znajdująca się w strefie spadkowej Puszcza Niepołomice.

Fatalna forma może poskutkować zwolnieniem Marcina Włodarskiego. Działacze Zagłębia obawiają się spadku z Ekstraklasy i zrobią wiele, aby do niego nie dopuścić. Włodarski póki co pozostaje na ławce trenerskiej, ale Brzęczek to główny kandydat na jego następcę. Między stronami doszło już nawet do wstępnego kontaktu.