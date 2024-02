Janusz Niedźwiedź uważa, że Ruch Chorzów zrobił dużo, by co najmniej zremisować z Legią Warszawa w meczu 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Wojskowi wygrali 1:0 z Niebieskimi.

IMAGO / Marcin Bulanda / PressFocus / Newspix.pl Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Ruch Chorzów przegrał 0:1 z Legią Warszawa na Stadionie Śląskim

Według Janusza Niedźwiedzia Niebiescy mogą czuć niedosyt po tym meczu

42-letni trener zauważył sporo pozytywów w grze swojej drużyny

Janusz Niedźwiedź ocenił spotkanie Ruchu z Legią

Ruch Chorzów przegrał 0:1 z Legią Warszawa na Stadionie Śląskim w spotkaniu 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Autorem jedynej bramki w piątkowym meczu był Marc Gual.

Janusz Niedźwiedź na konferencji prasowej przyznał, że jego ekipa zrobiła dużo, żeby zdobyć przynajmniej punkt. 42-letni szkoleniowiec uważa, że Niebiescy obrali już określony kierunek i będą za nim podążać.

– Myślę, że nasi kibice wyszli dziś z niedosytem i w szatni on też panuje duży. Zabrakło niewiele, by zdobyć przynajmniej punkt. Zespół naprawdę wykazał się charakterem, dobrą organizacją. Nie wykorzystaliśmy kilku swoich szans. Chcieliśmy wycisnąć z tego meczu coś więcej. Zrobiliśmy dużo, by uzyskać co najmniej remis – powiedział Janusz Niedźwiedź cytowany przez oficjalną stronę internetową Ruchu Chorzów.

– Legia była o tę jedną bramkę lepsza, ale obraliśmy określony kierunek. Drużyna nim podąża. Myślę, że było widać, iż zespół zdecydowanie lepiej radzi sobie przy pressingu Legii, sami też zakładaliśmy wysoki pressing. Dużo rzeczy się zmieniło, jeśli chodzi o nasz zespół. Dużo na plus. Jeszcze nie zmienił się wynik, ale wierzę, że nastąpi to już w następnej kolejce – dodał trener Niebieskich.