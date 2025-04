Urban niepewny przyszłości. Przyznał, z kim rozmawia

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jan Urban

Urban może jeszcze zostać w Górniku

Jan Urban wrócił do Górnika Zabrze w marcu 2023 roku. Wcześniej pracował tam w latach 2021-2022. Zespół pod jego wodzą notuje niezłe wyniki, ale nie jest w stanie powalczyć o coś więcej. Doświadczony szkoleniowiec pracuje w trudnych warunkach, gdyż praktycznie w każdym okienku wymieniana jest znacząca część kadry jest drużyny. Mimo tego, jego dotychczasowy dorobek w Zabrzu należy oceniać bardzo pozytywnie.

Eksperci uważają, że w Górniku Urban poprawił swój warsztat. Z tego względu jego nazwisko znajduje się na liście życzeń różnych polskich ekip. Niedawno pojawił się nawet temat ewentualnych przenosin do Legii Warszawa, a wszystko to za sprawą niepewnej przyszłości. Umowa z Górnikiem obowiązuje bowiem tylko do końca sezonu i do tej pory nie było planów, aby ją przedłużyć.

Urban przyznaje, że w tym temacie faktycznie coś się dzieje. W tej chwili nie toczy rozmów z żadnym innym klubem, a odejście z Górnika jeszcze nie jest przesądzone. Strony wciąż mogą się dogadać i kontynuować współpracę.

– Piłka nie lubi pustki. Nie ma ludzi niezastąpionych. Na dzień dzisiejszy rozmawiamy z Górnikiem Zabrze. Co z tego wyniknie? Zobaczymy. Jestem w takiej sytuacji jak klub – klub może rozmawiać z jakimkolwiek trenerem, ja mogę rozmawiać z jakimkolwiek klubem. Chociaż mówię, że nie rozmawiam – przyznał doświadczony szkoleniowiec przed kamerami CANAL+ Sport.