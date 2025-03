Jak wypadłaby Wisła Kraków w Ekstraklasie? Bezlitosne wyliczenia superkomputera

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła Kraków walczy o powrót do Ekstraklasy

Wisła Kraków już trzeci sezon walczy o powrót do Ekstraklasy. Rozgrywki 1. ligi okazały się niezwykle trudne dla Białej Gwiazdy, która w 2024 roku zdobyła Puchar Polski, ale jednocześnie nie potrafiła awansować choćby do baraży o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.

W obecnej kampanii drużyna Wisły Kraków również ma problemy z regularnym punktowaniem i patrząc na tabelę, ponownie musi się starać o miejsca barażowe. Aktualna strata zespołu Mariusza Jopa do pozycji gwarantującej bezpośredni awans to 14 punktów na 10 kolejek do końca sezonu.

Które miejsce zajęłaby Wisła Kraków w Ekstraklasie? Obliczenia BETSiE

Superkomputer BETSiE obliczył, jak wyglądałaby tabela Ekstraklasy, gdyby obecny zespół Wisły Kraków rozpoczął sezon zamiast ostatniego Śląska Wrocław. Okazuje się, że według wyliczeń Biała Gwiazda na koniec rozgrywek 2024/2025 zajęłaby ostatnie miejsce, co dla wielu kibiców może być niemałym zaskoczeniem. Tuż przed Wiślakami w strefie spadkowej uplasowałyby się Lechia Gdańsk oraz Puszcza Niepołomice.

Tabela Ekstraklasy 2024/2025, gdyby Wisła grała zamiast Śląska:

# Klub Różnica bramek Punkty 1 Raków Częstochowa 27.9 69.2 2 Lech Poznań 33.8 66.2 3 Jagiellonia 19.9 65.6 4 Legia 18.7 56 5 Pogoń Szczecin 12.2 54.9 6 Górnik Zabrze 8.5 52.3 7 Cracovia 6.3 50.8 8 Motor Lublin -10.9 46.3 9 GKS Katowice 2.1 45.9 10 Piast Gliwice -1.5 43.7 11 Widzew Łodź -9.8 43 12 Korona Kielce -10.9 42.9 13 Radomiak Radom -6.5 41.8 14 Stal Mielec -10.5 36.6 15 Zagłębie Lubin -18.4 34.7 16 Puszcza Niepołomice -15.7 33.6 17 Lechia Gdańsk -18.1 32.8 18 Wisła Kraków -27 32.2

Z wyliczeń BETSiE wynika, że szanse Wisły Kraków na zakończenie sezonu 2024/2025 w dolnej części tabeli wynosiłyby około 99.8%. Ponadto Biała Gwiazda otrzymała aż 68.6% szans na spadek do 1. ligi.

W jaki sposób Wisła Kraków została wkomponowana do Ekstraklasy?

W tej prognozie Wisła Kraków rozpoczęła sezon w Ekstraklasie zamiast Śląska Wrocław. Wszystkie wyniki drużyn, które na co dzień grają w najwyższej klasie rozgrywkowej, są rzeczywiste. Natomiast rezultaty spotkań Białej Gwiazdy wyłoniono na podstawie specjalnej symulacji.

Co jest brane pod uwagę w symulacji BETSiE?

BETSiE do przeprowadzenia symulacji wykorzystuje m.in. współczynniki xG (oczekiwane gole), wartości drużyn i zawodników z Transfermarkt oraz system rankingowy Elo. W połączeniu te czynniki przypisują każdej drużynie ocenę względem wszystkich innych zespołów obecnych w systemie. Dodatkowo każda liga ma własne metryki, które określają względną siłę drużyn w jej obrębie lub w danym turnieju.

Dzięki złożonym obliczeniom matematycznym, każdemu zespołowi w każdej lidze przypisywany jest procentowy udział w bramkach. Oznacza to średni odsetek goli, których można się spodziewać po tej drużynie w meczu w danej lidze. Na przykład zespół może mieć udział 60% w drugiej lidze, który po konwersji odpowiadałby 30% w pierwszej lidze.

Jest to dość uproszczone przedstawienie całej symulacji i należy zaznaczyć, że czynników branych pod uwagę jest o wiele więcej. Konkretne zespoły oraz ligi mają ściśle określone profile pod względem różnych statystyk, co pozwala na wkomponowanie danego zespołu do innych rozgrywek.