Jagiellonia wydała pilny komunikat. Czołowa postać odchodzi

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Ziemowit Deptuła

Jagiellonia zmienia prezes, Ziemowit Deptuła odchodzi

Jagiellonia Białystok w tym sezonie radzi sobie dość dobrze, choć oczywiście trzeba przyznać, że końcówka rundy w wykonaniu piłkarzy Adriana Siemieńca nie jest tak dobra, jak oczekiwaliby tego kibice. Niemniej ogólnie należy powiedzieć, że ostatni czas był dla Dumy Podlasia dobry.

Dlatego też zaskakiwać może najnowsza decyzja o zmianie prezesa. Wraz z końcem obecnego roku z tej funkcji odejdzie bowiem Ziemowit Deptuła, który złożył rezygnację z powodów osobistych. Pełnił on rolę prezesa od początku tego roku, a wcześniej był wiceprezesem za kadencji Wojciecha Pertkiewicza. Jednocześnie klub poinformował, że powołał Macieja Szymańskiego na nowego członka zarządu, choć nie zawarł informacji, że to on zastąpi Deptułę.

– Złożyłem rezygnację z funkcji prezesa zarządu Jagiellonii Białystok z powodów osobistych. Oznacza to zakończenie mojej pracy w klubie z końcem roku. Czas spędzony w Jagiellonii był jednym z najważniejszych etapów mojej drogi zawodowej, pełnym życzliwości, wspólnych emocji i wyjątkowej atmosfery. Dziękuję współpracownikom, akcjonariuszom, Radzie Nadzorczej oraz całemu zespołowi za zaufanie i codzienne zaangażowanie, które pozwalało realizować ambitne cele. Szczególne podziękowania kieruję też do kibiców za ich wsparcie i konstruktywne uwagi. Odchodzę z poczuciem wdzięczności i przekonaniem, że ten rozdział na zawsze pozostanie dla mnie wyjątkowy – powiedział dotychczasowy prezes Jagiellonii Białystok, Ziemowit Deptuła cytowany przez oficjalną stronę klubu.

