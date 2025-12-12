Lamine Yamal jest jedynym Hiszpanem, który w europejskich pucharach ma lepszy bilans goli oraz asysty od Jesusa Imaza. To statystyka podana przez "Optę", w którą aż trudno uwierzyć.

Mateusz Piotrowski/Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Yamal nieznacznie lepszy od Imaza

Jagiellonia Białystok w czwartek przegrała swoje spotkanie z Rayo Vallecano, ale pomimo tego faktu, zespół Adriana Siemieńca zaprezentował się z dobrej strony i z całą pewnością można mówić o niedosycie, choć trzecia porażka z rzędu może jednocześnie martwić fanów. Niemniej Duma Podlasia nadal ma spore szanse na wyjście z grupy i awans do kolejnej fazy rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Obecnie zajmują oni 18. miejsce w tabeli.

Niezależnie od tego należy docenić przede wszystkim postawę Jesusa Imaza, który pomimo lat jest w dobrej formie w całej rundzie i potwierdził to także w jej końcówce. Według wyliczeń statystycznych przygotowanych przez platformę „Opta”, Imaz jest tylko nieznaczny gorszy pod względem goli oraz asyst od Lamine Yamala z FC Barcelony. Chodzi oczywiście tylko o rozgrywki europejskich pucharów od zeszłego sezonu.

Jak przedstawili statystycy, Lamine Yamal zdobył w tym czasie siedem goli oraz zanotował pięć asyst dla swojego zespołu, a z kolei Jesus Imaz sześć razy trafił do siatki rywala oraz czterokrotnie zaliczył asystę. W sumie w klasyfikacji kanadyjskiej gwiazdor Barcelony ma więc 12 punktów, a Imaz tylko o dwa oczka mniej, bowiem dziesięć punktów. Biorąc pod uwagę przepaść pomiędzy oboma piłkarzami, ta różnica jest aż niewiarygodna.

