Jagiellonia zagra z Wisłą o trofeum. Siemieniec zabrał głos przed superpucharem

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Pojedziemy tam, by zrobić wszystko, żeby wygrać – mówi Siemieniec

Superpuchar Polski po wielu miesiącach oczekiwań w końcu dojdzie do skutku. Już dziś, czyli w środę (2 kwietnia) na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się spotkanie Jagiellonia Białystok – Wisła Kraków. Mistrz Polski zagra ze zdobywcą Pucharu Polski o kolejne trofeum.

Faworytem spotkania będzie “Duma Podlasia”, co wynika z faktu, że obie drużyny grają na dwóch różnych poziomach rozgrywkowych. Adrian Siemieniec przed zbliżającym się finałem zdradził, że Jagiellonia pojedzie do Warszawy z jednym celem – zwyciężyć.

– To dla nas niezwykła sprawa i wyjątkowa okazja, by sięgnąć po trofeum. Okazja, na którą zapracowaliśmy, zdobywając Mistrzostwo Polski. Choć wielu zawodników, którzy to mistrzostwo wywalczyli, już z nami nie ma, to jednak Mistrzostwo Polski zdobyła Jagiellonia Białystok — jako klub. I jako Jagiellonia Białystok pojedziemy tam, by zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie – powiedział Adrian Siemieniec, cytowany przez oficjalną stronę Jagiellonia.pl.

33-letni trener odniósł się także do rangi spotkania. Zapytany, czy otoczka Superpucharu Polski umniejsza rangę meczu, odpowiedział, że skupia się przede wszystkim na przygotowaniach do starcia z Wisłą.

– Myślę, że o tym Superpucharze powiedziano już bardzo dużo. W przestrzeni medialnej wydarzyło się wiele, a my jako klub również przedstawialiśmy swoje oficjalne stanowiska w sprawach dla nas istotnych. Z mojej strony nie mam już nic więcej do dodania. Teraz, jako trener, skupiam się przede wszystkim na tym, żeby jak najlepiej przygotować zespół do meczu i zrobić wszystko, by z tym trofeum wrócić do Białegostoku – dodał trener Jagiellonii.