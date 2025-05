Jagiellonia Białystok zremisowała 1:1 z Pogonią Szczecin w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy. To oznacza, że podopieczni Adriana Siemieńca zamknęli podium ligowej tabeli i już niedługo zagrają w eliminacjach do Ligi Konferencji.

PressFocus Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

Pogoń walczyła, ale nie dała rady. Zwycięski remis Jagiellonii

W sobotni wieczór została rozegrana ostatnia kolejka tego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Mnóstwo emocji przyniósł nam mecz pomiędzy Jagiellonią Białystok a Pogonią Szczecin, którego stawką było 3. miejsce w tabeli i tym samym udział w eliminacjach do Ligi Konferencji. Dzisiejszy pojedynek lepiej rozpoczęli podopieczni Roberta Kolendowicza, którym w 32. minucie prowadzenie zapewnił niezawodny w tej kampanii grecki napastnik – Efthymios Koulouris.

Podopieczni Adriana Siemieńca nie pokazywali się jednak ze złej strony, co udowodnili po zmianie stron. W 71. minucie do wyrównania doprowadził bowiem Norbert Wojtuszek. W kolejnych minutach zarówno gospodarze, jak i goście stworzyli sobie po kilka dogodnych okazji do strzelenia gola, ale nie obejrzeliśmy już więcej bramek. To oznacza, że Jagiellonia Białystok zaliczyła zwycięski remis, dzięki któremu zamknęła podium i zagra w europejskich pucharach.

Pogoń Szczecin po raz kolejny zakończyła więc sezon ze sporym niedosytem. Przypomnijmy, że ekipa Portowców mogła nawet zdobyć trofeum, ponieważ kilka tygodni temu wzięła udział w finale Pucharu Polski. Spotkanie, które zostało rozegrane na Stadionie Narodowym, padło jednak łupem Legii Warszawa. Drużyna Goncalo Feio wygrała 4:3.

Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin 1:1 (0:1)

0:1 Efthymios Koulouris 32′

1:1 Norbert Wojtuszek 71′