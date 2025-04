Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Jagiellonia musi gonić Raków, 3 punkty z Piastem obowiązkiem

Niespodziewana porażka Jagiellonii Białystok z Lechią Gdańsk (0:1) mocno skomplikowała im walkę o obronę mistrzostwa Polski. Strata do Rakowa Częstochowa wzrosła do 4 punktów, przez co margines błędu jest już naprawdę minimalny. “Duma Podlasia” nie może pozwolić sobie na następną wpadkę jeśli chce zachować szanse na drugi tytuł. Na dodatek aktualni mistrzowie muszą także liczyć na korzystne wyniki na innych stadionach, czyli stratę punktów przez aktualnego lidera PKO BP Ekstraklasy.

Jagiellonia do meczu z Piastem podchodzi kilka dni po starciu z Wisłą w Superpucharze Polski. Podopieczni Adriana Siemieńca wygrywając (1:0), zdobyli pierwsze trofeum w bieżącym sezonie. Wcześniej oprócz porażki z Lechią zanotowali bardzo ważne zwycięstwo w lidze, pokonując Lecha Poznań (1:0). Warto mieć na uwadze, że w przyszłym tygodniu rozegrają pierwszy z dwóch ćwierćfinałowych spotkań w Lidze Konferencji z Realem Betis.

Zła passa gliwiczan, Piast nie wygrał od miesiąca

Wiadomo już, że Piast Gliwice po sezonie zmieni trenera. Aleksandar Vuković ma przed sobą ostatnie miesiące w roli trenera klubu. Jeśli chce odejść w dobrym stylu, to jak najszybciej musi znaleźć rozwiązanie na problemy zespołu. Gliwiczanie wpadli w dołek, bowiem przegrali trzy ostatnie mecze. O ile stratę punktów z Rakowem (0:3) można było wliczyć w koszty, tak porażka z Puszczą (1:2) czy Widzewem (0:2) była małą niespodzianką. Zanim przydarzyła się zła passa, to warto odnotować, że Piast był niepokonany przez 5 meczów.

Sytuacja w tabeli mimo serii porażek wciąż jest stabilna, lecz Piast spadł o kilka pozycji. Aktualnie z dorobkiem 33 punktów zajmują 12. miejsce w lidze. O utrzymanie nie powinni się martwić, ponieważ na chwilę obecną mają bezpieczną przewagę 9 punktów nad strefą spadkową.

Hansen dał Jagiellonii zwycięstwo w ostatnim meczu z Piastem

We wrześniu Piast podejmował Jagiellonię u siebie w ramach 10. kolejki. Spotkanie w Gliwicach po bramce Kristoffera Hansena zakończyło się zwycięstwem “Dumy Podlasia” (1:0). Warto zauważyć, że w ostatnich pięciu meczach zespół Adriana Siemieńca ani razu nie przegrał. Białostoczanie wygrali dwukrotnie, a trzy razy starcie kończyło się remisem.

Jagiellonia – Piast: przewidywane składy

Jagiellonia – Piast: kontuzje i zawieszenia

W kadrze meczowej Jagiellonii zabraknie tylko jednego piłkarza, a konkretnie Adriana Diegueza. Hiszpan nie jest zdolny do gry ze względu na kontuzję. Po drugiej stronie trener Piasta Gliwice nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanego Andreasa Katsantonisa oraz zawieszonego za kartki Akima Zedadki.

Kontuzje i zawieszenia Jagiellonia Białystok Zawodnik Powrót Adrian Dieguez Uraz więzadła Niepewny Michal Sacek Uraz nogi Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Piast Gliwice Zawodnik Powrót Arkadiusz Pyrka Powody osobiste Niepewny Andreas Katsantonis Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Akim Zedadka Żółte kartki Po 1 meczu

Jagiellonia faworytem, kurs warty ryzyka

Niedziela z PKO BP Ekstraklasą rozpocznie się od meczu Jagiellonii Białystok z Piastem Gliwice. Bukmacherzy w roli faworyta typują Jagiellonię Białystok. Co ciekawe, kurs na wygraną mistrza Polski jest bardzo wysoki, bowiem wynosi aż 2.10. Natomiast wygraną gości oszacowano ze współczynnikiem 3.60.