Jagiellonia z drugą porażką z rzędu. Siemieniec zabrał głos ws. walki o tytuł

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Nie będę komentował pewnych opinii – mówi Siemieniec

Jagiellonia Białystok po niedzielnej porażce ma coraz mniejsze szanse na obronę tytułu. Aktualny mistrz Polski przegrał z Koroną Kielce w 30. kolejce PKO BP Ekstraklasy (1:3). Jest to druga porażka z rzędu w rozgrywkach ligowych, bowiem w tym tygodniu przegrali także domowe starcie z Zagłębiem Lubin (1:3). Aktualnie strata do lidera wynosi już siedem punktów, a do końca pozostały cztery mecze.

Część ekspertów sugeruje, że dwie porażki z rzędu sprawiają, że Jagiellonia wypisała się z walki o mistrzostwo. Na pomeczowej konferencji prasowej odniósł się do tego Adrian Siemieniec. 33-letni trener nie chciał komentować szans na obronę tytułu, zaznaczając, że narracja budowana jest na podstawie aktualnych emocji.

– Nie będę komentował pewnych opinii. To jest opinia kogoś, kto tak uważa. Mieliśmy konferencję po meczu z Legią. Powiedziałem wtedy, że to nie jest tak, że był mecz z Legią i przed Legią graliśmy z Lechią Gdańsk. Narracja budowana jest na podstawie aktualnych emocji. Po Lechii wypisywano nas ze wszystkiego, a po wygranej z Legią wracaliśmy do gry o mistrzostwo Polski. Funkcjonujemy od ściany do ściany z nastrojami i opiniami – powiedział Adrian Siemieniec, cytowany przez oficjalna stronę Jagiellonii Białystok.

Białostoczanie do końca sezonu rozegrają jeszcze cztery mecze w lidze. W przyszłym tygodniu podejmą u siebie Górnik Zabrze, a później czeka ich rywalizacja z Rakowem Częstochowa, Śląskiem Wrocław i Pogonią Szczecin.