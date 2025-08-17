Jagiellonia Białystok szykuje transfer. Oferta na stole

20:01, 17. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Źródło: A Bola

Jagiellonia Białystok chce sprowadzić środkowego pomocnika. Jak podaje "A Bola", Miguel Reisinho otrzymał ofertę od Dumy Podlasia.

Adrian Siemieniec
Adrian Siemieniec

Miguel Reisinho na radarze Jagiellonii

Jagiellonia Białystok po zaskakującej porażce z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (0:4) na start sezonu, odniosła trzy kolejne zwycięstwa w PKO BP Ekstraklasie. Drużyna Adriana Siemieńca awansowała także do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji, gdzie zmierzy się w dwumeczu z Dinamem Tirana. Władze klubu nie zamknęły jeszcze listy transferowej i są poważnie zainteresowane wzmocnieniem środka pola.

Jak podaje portugalska „A Bola”, ofertę od Dumy Podlasia otrzymał 26-letni Miguel Reisinho. Portugalczyk w ubiegłym sezonie reprezentował barwy Boavisty, rozgrywając 30 spotkań i notując pięć asyst. Jego kontrakt nie został jednak przedłużony. Piłkarz znajduje się także na celowniku tureckiego Kayserisporu, co może wpłynąć na tempo negocjacji.

Reisinho seniorską karierę rozpoczął w Vitorii Guimaraes, a następnie przyniósł się do Boavisty. W klubie z Porto spędził sześć ostatnich sezonów. Portugalczyk ma także na koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach. Obecnie serwis Transfermakrt.de wycenia środkowego pomocnika na 700 tysięcy euro.

Białostocczanie już w najbliższy czwartek (21 sierpnia, godz. 20:15) podejmą Dinamo Tirana w pierwszym meczu czwartej rundy el. LK. Duma Podlasia już wcześniej przełożyła mecz 6. kolejki Ekstraklasy z Legią Warszawa, by skupić się na rywalizacji z albańskim klubem.

