Jacek Zieliński grzmi po meczu z Lechem. Ostre słowa w kierunku sędziów

PressFocus Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Jacek Zieliński: To jest kompromitacja sędziów na VARze

W sobotni wieczór odbywał się niezwykle interesujący mecz w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. A w nim Lech Poznań przed własną publicznością podejmował Koronę Kielce. Rywalizacja na Bułgarskiej przyniosła mnóstwo emocji. Finalnie jednak to gospodarze mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Starcie zakończyło się triumfem Kolejorza rezultatem 2:0.

W sieci głośno się zrobiło po końcowym gwizdku. Otóż Jacek Zieliński na pomeczowej konferencji prasowej skierował bardzo ostre słowa w kierunku arbitrów. Szkoleniowiec Korony Kielce miał również świadomość, że ta wypowiedź będzie niosła za sobą konsekwencje, jaką będzie kara od komisji ligi.

– To jest kompromitacja sędziów na VARze. Czasem trzeba p*******ć pięścią w stół. Chłopak jedzie do szpitala, bo ma złamane żebra, a nie ma reakcji sędziów. Mogą mnie karać, ale niewiele mnie to obchodzi – powiedział Jacek Zieliński, cytowany przez Mateusza Żelaznego z Radia eM Kielce.

Korona Kielce obecnie okupuje 13. lokatę w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Popularne Scyzoryki po 27. kolejkach mają na koncie 33 punktów. Podopieczni Jacka Zielińskiego w kolejnym spotkaniu zmierzą się przed własną publicznością z Widzewem Łódź.