PressFocus Na zdjęciu: Jacek Magiera

Śląsk Wrocław zagra w niedzielę z Górnikiem w Zabrzu

Drużyna walczy o powrót na fotel lidera PKO Ekstraklasy

W najbliższym spotkaniu nie wystąpi Erik Exposito

Bez najlepszego strzelca w Zabrzu

Śląsk Wrocław w ubiegłym tygodniu pokonał Wartę Poznań 2:1 po trafieniach Matiasa Nahuela i Erika Exposito. Hiszpański napastnik zapewnił trzy punkty w doliczonym czasie gry. Jednak 27-letniego Hiszpana zabraknie w zbliżającej się kolejce, ponieważ z Wartą zobaczył czwartą żółtą kartkę w sezonie. Trener Jacek Magiera musi znaleźć zastępstwo dla zawodnika, który strzelił aż 16 goli w bieżacej kampanii ligowej.

Wiele wskazuje, że w ataku wrocławian wystąpi Patryk Klimala. – Ma moje wsparcie. Wiemy, że w ostatnim nie miał aż tylu okazji, co w poprzednich starciach. Strzelali jednak inni, a Patryk jest zawodnikiem cały czas pracującym. Wierzę, że w najważniejszym momencie strzeli gola, który pozwoli wygrać spotkanie – powiedział Jacek Magiera, cytowany przez klubowe media.

Szkoleniowiec Śląska do tej pory nie wygrał meczu z drużyną prowadzoną przez Jana Urbana. Magiera w niedzielę postara przełamać złą passę. – Chcę, żeby nasi piłkarze do tego mistrzostwa dążyli. Chcę to widzieć na każdym treningu. Mamy siedem meczów. Najważniejszy jest ten pierwszy z Górnikiem i chcemy zdobyć punkty, najlepiej trzy. Zamierzamy podjąć walkę na trudnym terenie, a rywale grają bardzo dobrą piłkę na wiosnę – podkreślił.