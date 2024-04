Casemiro najprawdopodobniej opuści Old Trafford - donoszą brytyjscy dziennikarze. Kandydatów do jego zastąpienia jest sporo. W kontekście transferu do Manchesteru United wymienia się m.in. Amadou Onanę, Joao Palhinhę, ale priorytetem dla Czerwonych Diabłów może być Joshua Kimmich.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

W ostatnim czasie wiele mówi się o odejściu Casemiro z Manchesteru United

Czerwone Diabły rozglądają się za środkowym pomocnikiem w miejsce Brazylijczyka

Klub obserwuje m.in. Joao Palhinhę, Amadou Onanę, priorytetem może być jednak Joshua Kimmich

Casemiro rozczarował w United

Przygoda Casemiro w Manchesterze United nie należy do najbardziej udanych. Brazylijczyk nie sprostał oczekiwaniom, z jakimi mierzył się po przyjściu na Old Trafford. Jego słaba dyspozycja doprowadziła do tego, że klub rozważa zastąpienie go nowym nabytkiem. W grze jest kilka nazwisk.

W brytyjskich mediach wiele mówi się o tym, że w miejsce Brazylijczyka klub chciałby sprowadzić piłkarza z doświadczeniem na poziomie Premier League. Stąd głosy m.in. o Amadou Onanie z Evertonu oraz Joao Palhinhi z Fulham. Obaj zawodnicy mogą wkrótce szukać nowego pracodawcy, a zainteresowany takim rozwojem sytuacji mógłby być właśnie Manchester United. Monitorowana jest także sytuacja piłkarza Luton, Rossa Barkleya.

Jeśli władzom klubu z Old Trafford nie uda się pozyskać zawodnika z ligi angielskiej, mają oni na oku alternatywne opcje z czołowych lig w Europie. Jak podaje serwis goal.com wysoko na liście United znajdują się Exequiel Palacios z Bayeru Leverkusem, Ederson z Atalanty Bergamo oraz Morten Hjulmand ze Sportingu Lizbona.

Kimmich możliwą opcją?

Manchester United wciąż nie traci także nadziei, że na Old Trafford mógłby trafić Joshua Kimmich. W ostatnim czasie pojawiało się wiele głosów, że niemiecki pomocnik nie czuje się najlepiej w Bayernie Monachium. Duży wpływ na tę sytuację miała słaba relacja piłkarza z Thomasem Tuchelem. Czerwone Diabły z chęcią wykorzystałyby napięcie w Monachium, aby sprowadzić Kimmicha do Manchesteru.