Paweł Jaskółka / PressFocus Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Iordanescu: jesteśmy gdzie indziej niż Lech

Legia Warszawa rozegrała świetną pierwszą połowę pojedynku w Poznaniu – dwa gole strzelone przed zmianą stron wystarczyły, by po 90 minutach cieszyć się z Superpucharu. Lech odpowiedział tylko raz, dopiero w 81. minucie. Chociaż Wojskowi okazali się lepsi mistrzów Polski, Edward Iordanescu zauważył, że obie drużyny są w innym momencie „rozwoju”.

– Lech jest dzisiaj w zupełnie innym momencie niż my. Nasi przeciwnicy sięgnęli po mistrzostwo Polski, na co w pełni zasłużyli, grali u siebie, przy pełnych trybunach. Z kolei my swój pierwszy mecz rozegraliśmy trzy dni temu, nie mieliśmy łatwej sytuacji kadrowej i musieliśmy się do tego dostosować. Przechodzimy zmiany, natomiast Lech jest już ukształtowaną drużyną. Potrzebujemy na to czasu – zaczął opiekun zwycięzców.

– Chciałbym pogratulować moim podopiecznym zaangażowania, chciałbym pogratulować także wszystkim tym, którzy wzięli udział w przygotowaniach do tego meczu i przyczynili się do zwycięstwa w pucharze w poprzednim sezonie, również poprzedniemu trenerowi, bo bez ich wysiłku dzisiaj nie mielibyśmy możliwości świętować – przyznał rumuński szkoleniowiec, który docenił wkład Goncalo Feio.

– W obecnej sytuacji i w nadchodzącym okresie, szczególnie przed czwartkowym meczem Ligi Europy, bardzo ważne było rozegranie dzisiaj dobrego spotkania i sięgnięcie po puchar – dodał Iordanescu.