Oficjalnie: Iordanescu odchodzi! Legia wybrała tymczasowego trenera

Edward Iordanescu odchodzi z Legii Warszawa - informuje Przegląd Sportowy Onet. Jest to wynik nocnego spotkania z zarządem, o który poprosił trener. Tymczasowo jego obowiązki ma przejąć Inaki Astiz.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Iordanescu i Legia podjęli decyzję o rozstaniu! Astiz tymczasowym trenerem

Legia Warszawa odpadła z STS Pucharu Polski w 1/16 finału. Ich pogromcą okazała się Pogoń Szczecin, wygrywając po dogrywce (2:1). Na konferencji prasowej Edward Iordanescu zdradził, że poprosił o pilne spotkanie z zarządem. Warto przypomnieć, że już wcześniej pojawiały się w mediach doniesienia, że rumuński szkoleniowiec chce zrezygnować z pracy w stołecznym klubie.

Nowe informacje ws. przyszłości trenera przekazał Przegląd Sportowy Onet. Ich zdaniem w nocy z czwartku na piątek doszło do spotkania na linii Edward Iordanescu – zarząd. Efektem rozmów ma być decyzja o zakończeniu współpracy.

W najbliższą niedzielę (2 listopada) Legia zmierzy się na wyjeździe z Widzewem Łódź. Drużynę w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy poprowadzi trener tymczasowy. Chwilowo obowiązki pierwszego szkoleniowca ma przejąć były piłkarz – Inaki Astiz. Hiszpan od października 2021 roku pracuje w sztabie szkoleniowym. W latach 2007-2015 i 2017-2022 był związany z Wojskowymi jako zawodnik.

Iordanescu został zatrudniony w lipcu bieżącego roku. Jego bilans w Legii to 11 zwycięstw, 6 remisów i 6 porażek. Średnio pod jego wodzą zespół zdobywał 1,70 punktu na mecz. Aktualnie zajmują 10. miejsce w Ekstraklasie z dorobkiem 16 punktów.

AKTUALIZACJA: LEGIA OFICJALNIE ZWOLNIŁA IORDANESCU

Medialne doniesienia okazały się prawdą. Legia Warszawa poinformowała w oświadczeniu, że Edward Iordanescu przestał pełnić funkcję trenera pierwszego zespołu. Klub potwierdził również, że tymczasowo obowiązki szkoleniowca przejął Inaki Astiz.