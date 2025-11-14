Iordanescu blisko nowego klubu! Po odejściu z Legii szybka wraca do pracy

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Edward Iordanescu blisko rozpoczęcia pracy w nowym klubie

Legia Warszawa w tym sezonie nie radzi sobie choć minimalnie tak, jakby tego oczekiwali kibice. Trzeba bowiem jasno powiedzieć, że do tej pory wszystko wskazuje na to, że będzie to dla fanów kolejny sezon bez mistrzostwa Polski. Niemniej dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe, choć łatwo nie będzie.

Ze względu właśnie na te słabe wyniki już jakiś czas temu z funkcją pierwszego trenera pożegnał się Edward Iordanescu. Rumuński szkoleniowiec miał dość dobre wejście do zespołu, ale z czasem wszystko zaczęło się sypać. Poza słabymi wynikami oraz grą pojawiały się także liczne zarzuty co do zaangażowania oraz wypowiedzi w rumuńskich mediach. Teraz te same media informują o nowej pracy.

Według informacji przekazanych przez serwis „Antena Sport”, Edward Iordanescu jest bardzo blisko podjęcia nowej pracy. Były szkoleniowiec Legii Warszawa ma być bowiem już dogadany z jednym z klubów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, choć konkretna nazwa nie jest ujawniona. Niemniej do finalizacji umowy pozostał już tylko podpis, co oznaczać może, że oficjalne ogłoszenie jest kwestią czasu.

Zobacz także: Kolejny polski gigant zainteresowany Pululu?! To byłaby sensacja! [NASZ NEWS]