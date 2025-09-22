Kacper Pacocha/ PressFocus Na zdjęciu: Radomiak Radom - Pogoń Szczecin

Radomiak ujawnia. Capita na dłużej w Radomiu

Capita Capemba to jedna z najjaśniejszych postaci trwającego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Reprezentant Angoli, którego Radomiak Radom pozyskał w lecie 2024 roku, w siedmiu meczach obecnych rozgrywek zdobył już dwie bramki. 23-latek, który może występować na obu skrzydłach, przede wszystkim imponuje niesamowitą szybkością.

Napastnik wzbudził zainteresowanie między innymi Legii Warszawa, jednak nie zmienił klubowych barw i kontynuuje karierę przy Struga 63. Radomiak postanowił zabezpieczyć się przed „utratą” swojej gwiazdy poniżej jej wartości i rozpoczął rozmowy na temat nowej umowy.

CAPITA • 2028



Najszybszy zawodnik @_Ekstraklasa_ zostaje z nami na dłużej! 🔥 pic.twitter.com/8YwmkcCLUI — Radomiak Radom (@Radomiak_Radom) September 22, 2025

Capita zaakceptował warunki radomian – Zieloni potwierdzili przedłużenie współpracy z Angolczykiem. Nowe porozumienie obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a więc o jeden sezon dłużej niż poprzednia umowa.