Maciej Gillert / Alamy Na zdjęciu: Ivi Lopez

Ivi Lopez znów został zgłoszony do rozgrywek PKO Ekstraklasy

Hiszpan od początku sezonu leczył uraz zerwanych więzadeł

Teraz po wielu miesiącach będzie mógł pomóc Rakowowi

Dobre wieści

Ivi Lopez to prawdopodobnie nie tylko najlepszy gracz Rakowa Częstochowa, ale i całej PKO Ekstraklasy. Tak przynajmniej było przed kontuzją, której nabawił się w czasie letnich przygotowań w sparingowym starciu z Puszczą Niepołomice w Arłamowie. Hiszpan zerwał wówczas więzadła krzyżowe i od tamtego momentu nie mógł wystąpić na murawie.

Teraz jednak jego rehabilitacja dobiegła końca, a on sam trenuje już z zespołem pod okiem Dawida Szwargi. A co więcej, został już nawet powtórnie zgłoszony do rozgrywek PKO Ekstraklasy, o czym poinformował sam profil naszej ligi na platformie X (dawniej Twitter). Oznacza to, że prawdopodobnie jeszcze w tym sezonie, a może już za kilka tygodni zobaczymy 29-letniego ofensywnego pomocnika ponownie na boiskach.

