Gusatfsson bez ogródek o grze Pogoni. Trener wskazał na błędy Portowców

Pogoń tylko zremisowała z Koroną

Portowcy rozegrali słabą pierwszą połowę

Gustafsson skomentował grę swojego zespołu

Gustafsson zdecydowanie podsumował słaby mecz Pogoni

Pogoń Szczecin pojechała do Kielc na pojedynek z walczącą o utrzymanie Koroną. Portowcy byli zdecydowanym faworytem tego meczu, ale po pierwszej odsłonie musieli odrabiać dwubramkową stratę. Z pewnością to nie był ich najlepszy mecz.

– Był to dla nas trudny mecz, szczególnie ze względu na to, że musieliśmy gonić z 0:2. Co do pierwszej połowy – graliśmy słabo, źle poruszaliśmy się na boisku i byliśmy za wolni. Myślę, że zmiany Alexa i Rafała w przerwie dużo wniosły – przyznał Gustafsson cytowany przez oficjalny serwis klubu.

– Mając na uwadze okoliczności, że przegrywaliśmy 0:2, remis można by uznać za satysfakcjonujący. Oczywiście nasze oczekiwania, co do tego meczu były większe, ale grając tak słabą pierwszą połowę nie możesz liczyć na nic więcej – dodał.

