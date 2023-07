Kamil Grosicki przedłużył kontrakt z Pogonią Szczecin do połowy 2026 roku. W kolejnym sezonie skrzydłowy będzie nosił kapitańską opaskę.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Kamil Grosicki będzie kontynuował swoją karierę w Szczecinie

Skrzydłowy przedłużył kontrakt z Pogonią do połowy 2026 roku

W kolejnym sezonie będzie nosił kapitańską opaskę

Nowy kapitan Portowców

Pogoń Szczecin straciła tego lata swojego kapitana, bowiem Damian Dąbrowski zdecydował się odejść do Zagłębia Lubin. Na specjalnej konferencji prasowej przed rozpoczęciem kolejnego sezonu potwierdzono, że kapitańską opaskę będzie od teraz nosił Kamil Grosicki.

– Nie mogę się doczekać, aż wyjdę na boisko w opasce kapitana. Wiem, że teraz będzie spoczywała na mnie jeszcze większa odpowiedzialność, ale jestem na to gotowy, bo lubię wyzwania. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić wszystkich kibiców. Wiem, że ciągle są ze mną i czuję ich wsparcie. Karierę na pewno zakończę w Pogoni, bo tu się wychowałem – mówi wielokrotny reprezentant Polski.

Przy okazji zakomunikowano, że Grosicki przedłużył swój kontrakt z Portowcami do połowy 2026 roku. W minionym sezonie potwierdził, że wciąż stać go na grę na najwyższym poziomie. Poprowadził swoją drużynę do europejskich pucharów i został uznany najlepszym zawodnikiem całej Ekstraklasy.

Zobacz również: Następca Skórasia trafił do Poznania. Kosztowny transfer Lecha