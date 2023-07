Lech Poznań potwierdził, że w ramach transferu definitywnego do drużyny dołączył Ali Gholizadeh. Irańczyk podpisał trzyletni kontrakt.

lechpoznan.pl/fot. Przemysław Szyszka Na zdjęciu: Ali Gholizadeh

Lech Poznań sfinalizował transfer irańskiego skrzydłowego

Ali Gholizadeh podpisał z Kolejorzem trzyletni kontrakt

Zdaniem mediów, kwota transferu wyniosła 1,8 miliona euro

Rekord transferowy Kolejorza?

Lech Poznań potwierdził we wtorek, że do drużyny dołączył Ali Gholizadeh. Reprezentant Iranu przeniósł się do Polski w ramach transferu definitywnego. Z Kolejorzem podpisał trzyletni kontrakt. Dotychczas występował w belgijskim Royal Charleroi.

– Dołącza do nas jakościowy piłkarz z olbrzymim doświadczeniem. Ma nietuzinkowe umiejętności, bo potrafi wygrać na małej przestrzeni pojedynek, potrafi wyjść za plecy obrońców, czy obsłużyć dobrym podaniem swoich kolegów na boisku. Od lat ma liczby, czyli asysty, a także przepiękne bramki. Pamiętamy przecież jego udane występy na mundialu – przekazał dyrektor sportowy Kolejorza Tomasz Rząsa.

Już oficjalnie – Ali Gholizadeh dołącza do Kolejorza! 🚂 #Ali2026 pic.twitter.com/JAbTcfr7bc — Lech Poznań (@LechPoznan) July 11, 2023

Kibice upatrują w nim następcy Michała Skórasia, który odszedł do Club Brugge. Klub nie podał oficjalnej kwoty transferu. Media sugerują, że oscyluje ona w okolicach 1,8 miliona euro, co oznaczałoby rekordowy zakup Kolejorza.

Gholizadeh aktualnie rehabilituje się po ciężkiej kontuzji. Na boisko ma wrócić we wrześniu.

