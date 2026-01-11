Górnik zatrzyma gwiazdora. Trener Gasparik uspokaja fanów

Górnik Zabrze chce zatrzymać Patrika Hellebranda w klubie do końca sezonu i to ma się udać, o czym powiedział sam trener Michal Gasparik w rozmowie z Danielem Sobisem z "BeIN Sports".

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Patrik Hellebrand zostanie w Górniku

Górnik Zabrze w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze, a być może wręcz rewelacyjnie. Dlatego też po rundzie jesiennej klub zajmuje 2. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy i na koncie ma dokładnie taką samą liczbę punktów, co pierwsza Wisła Płock. To oznacza, że wiosną Trójkolorowi powalczą o mistrzostwo Polski. To, co jeszcze jakiś czas temu mogłoby wydawać się kompletnie niemożliwe, teraz ma realną formę.

Wiadomo jednak, że zadanie nie będzie łatwe. Poza zespołem z Górnego Śląska, zainteresowane takim scenariuszem jest przynajmniej pięć ekip. Dlatego też ważne są zimowe wzmocnienia, które mogą się okazać kluczowe w próbie wypracowania przewagi nad resztą stawki. Jednocześnie ważne jest jednak także utrzymanie liderów zespołu, a z tym Górnik w pewnym stopniu będzie miał problem. Wiadomo bowiem, że klub upuścił Ousmane Sow. Takiego samego scenariusza nie będzie jednak w przypadku Patrika Hellebranda.

Trener Michal Gasparik, w krótkiej zapowiedzi jego rozmowy dla „BeIN Sports” przeprowadzonej przez Daniela Sobisa powiedział wprost, że: – Patrik Hellebrand zostanie w Górniku do końca sezonu. To doskonałe informacje dla kibiców Trójkolorowych.

26-letni Patrik Hellebrand jest absolutnym liderem drugiej linii Górnika. W tym sezonie do tej pory rozegrał 20 spotkań i zdobył w nich cztery bramki oraz zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia Czecha na 3,5 miliona euro.

