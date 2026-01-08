Górnik Zabrze rozstał się z pomocnikiem. Hitowy transfer w Ekstraklasie

PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Ousmane Sow opuścił Górnika Zabrze

Górnik Zabrze zajmuje obecnie drugie miejsce w PKO BP Ekstraklasie. Drużyna Michala Gasparika ma tyle samo punktów co Wisła Płock ale gorszy bilans bramkowy. W zimowym oknie transferowym do zespołu dołączyli już Brandon Domingues z Realu Oviedo, Michał Rakoczy z Cracovii oraz Lukas Sadilek ze Sparty Praga.

W czwartek klub poinformował o odejściu Ousmane’a Sowa. Senegalczyk opuścił szeregi Górnika i przeniósł się do duńskiego Broendby IF. 25-letni skrzydłowy podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku. Transfer przyniósł Górnikowi aż trzy miliony euro, a w umowie przewidziano dodatkowe bonusy.

Sow do Zabrza dołączył w lutym ubiegłego roku z belgijskiego Lierse SK za 250 tysięcy euro. W rundzie jesiennej rozegrał 19 spotkań, zdobywając dziewięć bramek i notując trzy asysty. Senegalczyk przyciągnął sporą uwagę na rynku transferowy w ostatnim czasie. Broendby w ostatnich godzinach związało się także z Bartoszem Sliszem. Reprezentant Polski przeniósł się do duńskiego klubu z Atlanty United.

14-krotny mistrz Polski opublikował słowa Sowa, który pożegnał się z kibicami Górnika. – To dla mnie trudne, ale nadszedł czas, aby powiedzieć dziękuję. Spędziłem tutaj niesamowity czas. Daliście mi dużo miłości i szacunku. Nigdy tego nie zapomnę. Spotkałem tutaj pięknych i wspaniałych ludzi zarówno na boisku, jak i poza nim. Na zawsze pozostaniecie moją rodziną. Nadszedł jednak czas, by zrobić następny krok w mojej karierze. Mam nadzieję, że zobaczymy się ponownie. Dziękuję za wszystko – podkreślił skrzydłowy.