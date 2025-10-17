Górnik Zabrze może skrócić wypożyczenie napastnika. Nic nie gra

Górnik Zabrze może skrócić wypożyczenie Theodorosa Tsirigotisa do Polonii Bytom. Napastnik praktycznie nic nie gra w Betclic 1. lidze. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Śląski Sport".

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Górnik skróci wypożyczenie napastnika do Polonii Bytom?!

Górnik Zabrze w tym sezonie jest z pewnością jedną z największych rewelacji w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Piłkarze Michala Gasparika obecnie zajmują pierwsze miejsce w ligowej tabeli z przewagą jednego punktu nad drugą Jagiellonią. Wszyscy więc liczą, że uda się w tym sezonie zakwalifikować do eliminacji europejskich pucharów.

W dobrej formie zespołu z Zabrza z pewnością spora zasługa letnich transferów. Trójkolorowi przeprowadzili bowiem w okienku transferowym pomiędzy sezonami sporo ruchów, które już na papierze wydawały się jakościowe, a na boisku tylko to potwierdzili. Jednak są też słabsze wzmocnienia. Jednym z nich jest Theodoros Tsirigotis, który do Górnik trafił z ligi greckiej i po dwóch miesiącach został wypożyczony do Polonii Bytom.

Ten ruch jednak do tej pory okazał się totalną porażką, bowiem Grek rozegrał tylko 15 minut na boiskach Betclic 1. ligi. Z tego też powodu wiele wskazuje na to, że zimą wypożyczenie zostanie skrócone, o czym donosi serwis „Śląski Sport”. 25-latek miał okazję wystąpić w sześciu meczach Górnika Zabrze w tym sezonie i zanotował nawet jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 400 tysięcy euro, a jego umowa na Górnym Śląsku obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.

