Górnik zdominował Legię. Ousmane Sow bohaterem meczu [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Sow

PKO BP Ekstraklasa. Górnik pewnie wygrał z Legią

W niedzielny wieczór odbył się mecz pomiędzy Górnikiem Zabrze a Legią Warszawa w ramach 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Drużyna ze stolicy podeszła do tego spotkania bardzo poważnie – podczas czwartkowego starcia Ligi Konferencji z Samsunsporem (0:1), trener Edward Iordanescu zdecydował się oszczędzić kilku kluczowych zawodników właśnie z myślą o meczu ligowym. Ten plan jednak kompletnie się nie powiódł, ponieważ na boisku zdecydowanie lepszym zespołem okazali się gospodarze z Zabrza. Podopieczni Michala Gasparika zagrali z ogromnym zaangażowaniem i wielką determinacją, dominując gości z Warszawy niemal w każdym elemencie gry.

Górnik objął prowadzenie w 22. minucie, kiedy po świetnej akcji oraz precyzyjnym podaniu Ousmane Sow asystował Maksymowi Khlanowi, który pewnym strzałem otworzył wynik rywalizacji. Niespełna dziesięć minut później to sam Senegalczyk wpisał się na listę strzelców i podwyższył wynik, wykorzystując błąd Kacpra Tobiasza. Zespół Michala Gasparika nie zwalniał tempa również po przerwie – w 84. minucie ponownie do siatki trafił Ousmane Sow, kompletując dublet. Dopiero w doliczonym czasie gry Vahan Bichakhchyan zdobył honorową bramkę dla przyjezdnych ze stolicy. Ostatecznie dzisiejsze spotkanie zakończyło się rezultatem 3:1 dla zabrzańskiej ekipy.

Po niedzielnym zwycięstwie podopieczni Michala Gasparika wciąż znajdują się na czele tabeli PKO BP Ekstraklasy, posiadając w swoim dorobku aż 22 punkty. Legia Warszawa, która w trwającym sezonie planowała walczyć o mistrzostwo Polski, uzbierała dotychczas tylko 15 oczek i zajmuje dopiero 7. miejsce w stawce. Kibice z Łazienkowskiej mają powody do niepokoju, ponieważ ich drużyna, mimo głośnych wzmocnień oraz dużych ambicji, nie potrafi znaleźć stabilnej formy. Z kolei zabrzanie potwierdzają, że są w fenomenalnej dyspozycji i coraz śmielej mogą myśleć o walce o najwyższe cele w bieżących rozgrywkach.

Górnik Zabrze – Legia Warszawa 3:1 (2:0)

1:0 Maksym Khlan 22′

2:0 Ousmane Sow 31′

3:0 Ousmane Sow 84′

3:1 Vahan Bichakhchyan 90′

𝐎𝐔𝐒𝐌𝐀𝐍𝐄 𝐒(𝐇)𝐎𝐖! ⭐ Gol i asysta skrzydłowego! 🔥 Górnik prowadzi 2:0 z Legią!



Pierwszą bramkę dla gospodarzy zdobył Maksym Khlan!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/a7TcKFsv2G — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 5, 2025