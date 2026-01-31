Górnik zrobił swoje w Derbach Śląska. Gasparik zdradził, co zdecydowało

Górnik Zabrze udanie wszedł w 2026 rok, pokonując Piasta Gliwice (2:1). Po tej wygranej 14-krotny mistrz Polski został liderem PKO BP Ekstraklasy. Mecz skomentował Michal Gasparik.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Michal Gasparik podsumował spotkanie Górnik – Piast

Górnik Zabrze w dobrym stylu zaprezentował się w swoim pierwszym oficjalnym spotkaniu w 2026 roku. Trójkolorowi, występując w roli gospodarza, pokonali Piasta Gliwice (2:1) po golach Erika Janży oraz Maksyma Chłania. Po zakończeniu meczu swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec 14-krotnego mistrza Polski.

– Często bywa tak, zwłaszcza po przerwie zimowej, że mecze nie są płynne, nie są idealne i nie wyglądają najlepiej pod względem jakości gry obu zespołów. Tutaj jednak od pierwszej minuty było widać intensywność. Myślę, że w pierwszej połowie oglądaliśmy bardzo płynną i dobrą piłkę. Według mnie, także z perspektywy kibiców, był to naprawdę dobry mecz z jednej i z drugiej strony – usłyszał Goal.pl od Michala Gasparika na pomeczowej konferencji prasowej.

– Trochę nas zabolało to, że Jaro Kubicki w pierwszej dużej, stuprocentowej sytuacji nie trafił do bramki. Później strzeliliśmy gola, ale po małym spalonym. Tymczasem kilka sekund później straciliśmy bramkę. Mimo to zespół pokazał, że jest mocny, że mamy dobrze poukładaną drużynę, dobrą atmosferę i dobrą energię. Chłopcy powalczyli na boisku i zasłużenie zdobyliśmy drugą bramkę – zaznaczył trener Górnika.

– Mieliśmy więcej sytuacji, w tym stuprocentowych okazji. Potrzebowaliśmy jednak „zamknąć” ten mecz i to był nasz problem w drugiej połowie. Dlatego później zmieniliśmy ustawienie i przez ostatnie 15 minut graliśmy piątką z tyłu. Skupiliśmy się bardziej na koncentracji oraz na ewentualnych kontrach, które w tym meczu również się pojawiały – powiedział Gasparik.

Górnik Zabrze to realny kandydat do mistrzostwa Polski w tym sezonie? Tak, mają wszystko, czego potrzeba 50% Jeszcze za wcześnie na takie wnioski 30% Są w grze, ale to nie faworyt 20% 10 + Głosy Oddaj swój głos: Tak, mają wszystko, czego potrzeba

Jeszcze za wcześnie na takie wnioski

Są w grze, ale to nie faworyt

Tymczasem już za tydzień zabrzanie zmierzą się na własnym stadionie z Lechem Poznań. Spotkanie w ramach 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się o godzinie 20:15.