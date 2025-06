Goncalo Feio wróci na ławkę trenerską. Portugalczyk znalazł klub

PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio ma poprowadzić USL Dunkerque

Legia Warszawa oficjalnie zakończyła współpracę z Goncalo Feio w maju. Po zakończeniu minionego sezonu PKO BP Ekstraklasy, klub i portugalski szkoleniowiec nie doszli do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu, co przesądziło o rozstaniu. Na stanowisku trenera Wojskowych pojawiła się już nowa twarz. Stołeczny klub ogłosił, że zespół poprowadzi Edward Iordanescu. 47-letni szkoleniowiec w swoim CV ma m.in. pracę z reprezentacją Rumunii.

Wiele wskazuje na to, że Goncalo Feio nie pozostanie długo bez zatrudnienia. Według „L’Equipe”, portugalski szkoleniowiec jest o krok od objęcia nowego stanowiska – tym razem we Francji. Nowym miejscem pracy 35-latka ma być rewelacja poprzedniego sezonu Ligue 2 – USL Dunkerque.

Portugalczyk ma pojawić się we francuski klubie w ciągu kilku najbliższych dni, gdzie sfinalizuje formalności i rozpocznie przygotowania do nowego sezonu. Przed nim ambitne wyzwanie – utrzymać wysoką formę zespołu i ponownie powalczyć o upragniony awans do Ligue 1.

W zeszłym sezonie USL Dunkerque zajęło czwarte miejsce na drugim poziomie rozgrywkowym we Francji. Przypomnijmy, że Feio był trenerem Motoru Lublin, a w Rakowie Częstochowa był asystentem Marka Papszuna.