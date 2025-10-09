Goncalo Feio wybrał pomiędzy Polską a kierunkiem zagranicznym

Goncalo Feio był ostatnio łączony z Wieczystą Kraków i Radomiakiem Radom. Z informacji Łukasza Olkowicza z Przeglądu Sportowego Onet wynika, że Portugalczyk preferuje kierunek zagraniczny.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Feio chce pracować w zagranicznym klubie

Goncalo Feio warsztat trenerski rozwijał w Polsce, zaczynając od pracy w Legii Warszawa. W stołecznym klubie odpowiadał za pracę z młodzieżą, a także analizę materiałów wideo. Później jako asystent zbierał doświadczenie w Wiśle Kraków i Rakowie Częstochowa. Pierwsza samodzielna praca Portugalczyka to Motor Lublin w latach 2022-2024.

Po zwolnieniu z Motoru przez chwilę był bez pracy, ale jego bezrobocie nie trwało długo. Po ok. trzech tygodniach został zatrudniony ponownie w Legii Warszawa, lecz jako pierwszy trener. Za jego kadencji Wojskowi wygrali Puchar Polski.

Po zakończeniu poprzedniego sezonu nie przedłużył kontraktu z Legią, odchodząc z klubu. Feio związał się z drugoligowym klubem we Francji – USL Dunqerque. Tam wytrzymał zaledwie 23 dni, po czym odszedł na własną prośbę, rozwiązując kontrakt. Od tego czasu nie podjął nowego wyzwania, choć łączono go m.in. z Wieczystą Kraków i Radomiakiem Radom.

Według najnowszych informacji Goncalo Feio raczej nie rozważa powrotu do Polski. Jego celem jest praca w klubach zagranicznych, o czym doniósł Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego Onet. „Z tego, co słyszę, to celuje w zagranicę” – powiedział dziennikarz w podcaście „Ofensywni”.