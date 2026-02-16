Goncalo Feio może zostać surowo ukarany. Trener Radomiaka wywołał burzę

Goncalo Feio otrzymał czerwoną kartkę w meczu Radomiaka Radom z Koroną Kielce. Maciej Iwański z "TVP Sport" ujawnił, jaką karę trener może otrzymać za swoje słowa skierowane w stronę sędziego.

Ujawniono możliwą karę dla Goncalo Feio po skandalicznych słowach

Goncalo Feio w piątkowym spotkaniu Radomiaka Radom z Koroną Kielce (0:2) rozegranym w ramach 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy zobaczył czerwoną kartkę. Jak ujawniły kamery „Canal+ Sport”, portugalski szkoleniowiec Zielonych miał krzyczeć w kierunku sędziów: „Zapłacili wam, zapłacili wam”. Teraz trenera mogą czekać bardzo poważne konsekwencje.

Regulamin dyscyplinarny Polski Związek Piłki Nożnej jasno określa sankcje za tego typu zachowanie. Za pomówienie o korupcję grozi kara co najmniej pięciu meczów zawieszenia oraz grzywna, która może sięgnąć nawet 50 tysięcy złotych. Sprawą zajmie się Komisja Ligi.

– Chciałbym, żebyście byli sprawiedliwi, nie wracali do mojej łatki. Nie było momentu, że nad sobą nie panowałem. Starałem się robić, co mogłem, żeby pomóc drużynie – przyznał na konferencji prasowej Feio.

Ewentualna dyskwalifikacja byłaby dużym ciosem dla Radomiaka, szczególnie w kluczowym momencie sezonu. 36-letni Feio objął zespół w październiku i do tej pory poprowadził drużynę w siedmiu spotkaniach. Radomianie zajmują obecnie 10. miejsce w tabeli i nie wygrali trzech ostatnich meczów ligowych.

Przed Zielonymi wymagający terminarz w lidze. W najbliższych tygodniach zmierzą się z Jagiellonią Białystok, Bruk-Bet Termaliką Nieciecza, Arką Gdynia oraz GKS-em Katowice.

