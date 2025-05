PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio o przyszłości w Legii Warszawa

Legia Warszawa w sobotę rozegrała swoje ostatnie spotkanie w sezonie 2024/25. Tego dnia stołeczny zespół zremisował ze Stalą Mielec 2:2. Rozgrywki ligowe nie były udane dla Wojskowych. Michał Żewłakow, dyrektor sportowy klubu, chciałby jednak kontynuować współpracę z Goncalo Feio. Portugalczyk jednak powstrzymuje się przed podjęciem decyzji.

Goncalo Feio po spotkaniu ze Stalą Mielec poruszył temat swojej przyszłości. Na pomeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec Legii Warszawa potwierdził, że Michał Żewłakow chce kontynuować z nim współpracę. Portugalczyk wprost powiedział, że cała sytuacja musi się wyjaśnić teraz.

Zobacz również: Ekstraklasa jak Premier League?

– Konferencja to nie jest dobre miejsce na rozmowę o przedłużeniu kontraktu lub nie. Wiem, że Michał Żewłakow mnie chce i o mnie walczy. Niezależnie co się stanie, to dla mnie wielkim zwycięstwem jest fakt, że piłkarze okazują, że chcą mnie w klubie – powiedział Goncalo Feio, cytowany przez Piotra Kamienickiego, dziennikarza „TVP Sport”.

– Dla dobra Legii i klubu, wszystkie rzeczy muszą wyjaśnić się na teraz. Na dziś nie mogę powiedzieć, że będę trenerem tego klubu. Nie mogę też powiedzieć, że nim nie będę – dodał szkoleniowiec Legii Warszawa.

Goncalo Feio poprowadził stołeczny zespół w 62. spotkaniach. Aż 35 meczów pod wodzą Portugalczyka kończyło się zwycięstwem Legii Warszawa.