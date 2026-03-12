GKS Katowice na fali. Trener Górak przed meczem z Lechią mówił wprost

GKS Katowice jest ostatnio zdecydowanie na fali wznoszącej, mogąc pochwalić się trzema kolejnymi zwycięstwami. Trener Rafał Górak liczy na kontynuowanie dobrej passy.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS Katowice chce iść za ciosem. Rafał Górak zdradził plan przed sobotą

GKS Katowice odskoczył ostatnio wyraźnie od strefy spadkowej. Jednocześnie ekipa ze Śląska myśli o ambitnych celach związanych z walką o wyższe lokaty. Tymczasem ciekawymi wypowiedziami w trakcie przedmeczowego briefingu z dziennikarzami podzielił się szkoleniowiec Katowiczan.

– Zawsze mamy ambitne cele. Jednocześnie jesteśmy bardzo pragmatyczni. Wiemy, jak wygląda tabela i skupiamy się przede wszystkim na najbliższym meczu – podkreślił Rafał Górak w trakcie rozmowy z dziennikarzami opublikowanej przez klubową telewizję.

– Spotkanie z Lechią będzie dla nas bardzo trudnym egzaminem. Chcemy dalej punktować. Wiosnę rozpoczęliśmy dobrze, drużyna ma dużo pewności siebie i pozytywnej energii – zaznaczył trener.

– Musimy patrzeć z optymizmem w przyszłość i podejmować kolejne wyzwania – uzupełnił Górak.

Trener musi znaleźć nowe rozwiązanie

W sobotnim starciu w szeregach GieKSy nie będą mogli wystąpić Arkadiusz Jędrych i Alan Czerwiński. Zastanawiać może zatem, kim trener zastąpi wymieniony duet. Na ten temat szkoleniowiec ekipy z Katowic również zabrał głos.

– Wszystko rozstrzygnie się pomiędzy obrońcami, których mamy do dyspozycji. Możemy dokonać kilku zmian w ustawieniu, a zawodnicy tacy jak Marius Olsen czy Marten Kuusk są gotowi do gry – powiedział Górak.

– Na pewno jeszcze pracujemy nad tym rozwiązaniem i przygotowujemy różne warianty, aby wszystko dobrze funkcjonowało w meczu z Lechią – uzupełnił szkoleniowiec GieKSy.

Sobotnie starcie z udziałem Katowiczan i Lechii rozpocznie się o godzinie 17:30.