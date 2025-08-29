Ależ to był mecz. GKS i Radomiak stworzyli świetne widowisko [WIDEO]

22:31, 29. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

GKS Katowice pokonał Radomiak (3:2) po emocjonującym meczu siódmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Decydujący cios w drugiej części spotkania zapewnił gospodarzom cenne trzy punkty.

GKS Katowice - Radomiak
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: GKS Katowice - Radomiak

GKS Katowice znów na zwycięskim szlaku. Radomiak na tarczy

GKS Katowice przystępował do piątkowej potyczki z zamiarem odniesienia drugiego zwycięstwa w trwającej kampanii. Trener gospodarzy wierzył, że pomóc w tym mogą roszady w składzie. Szansę gry od pierwszej minuty otrzymali kolejno: Aleksander Paluszek, Sebastian Milewski i Marcel Wędrychowski. Katowiczanie chcieli się zatem zrehabilitować za przegraną z Górnikiem Zabrze (0:3).

Radomiak to z kolei drużyna, która miała na koncie serię trzech spotkań bez zwycięstwa – dwa razy przegrała i raz zremisowała. W poprzedniej kolejce Zieloni podzielili się punktami z Bruk-Betem Termaliką (1:1). Kibice zespołu z Radomia liczyli, że po raz kolejny w tym sezonie błysną skutecznością Jan Grzesik lub Maurides. Ten drugi rozpoczął jednak mecz na ławce rezerwowych.

POLECAMY TAKŻE

Rafał Górak
GKS Katowice ma nowego skrzydłowego. Transfer Norwega sfinalizowany
Rafał Górak
GKS Katowice sprowadzi Norwega. Skrzydłowy na testach medycznych [NASZ NEWS]
Rafał Górak
Radomiak silniejszy taktycznie, ale GKS ma swoje atuty. Górak nie patrzy wstecz

Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać. Już w 14. minucie na listę strzelców wpisał się Elves Balde. Akcja rozpoczęła się od efektownego zagrania Vasco Lopeza do Gwinejczyka. Elves Balde wykorzystał z kolei nieco swobody, oddając fantastyczny strzał z mniej więcej 16 metrów, wyprowadzając gości na prowadzenie.

Na jednym trafieniu w pierwszej połowie się nie skończyło. Najpierw w 25. minucie, po dośrodkowaniu Bartosza Nowaka, do wyrównania strzałem głową doprowadził Arkadiusz Jędrych. Z kolei w 39. minucie Nowak, który wcześniej asystował, sam wpisał się na listę strzelców, popisując się kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego.

Ostatnie słowo w pierwszych trzech kwadransach należało jednak do Zielonych. Rafał Wolski w 40. minucie dopadł do bezpańskiej piłki i mocnym strzałem ustalił wynik do przerwy na 2:2. Tym samym po zmianie stron można się było spodziewać pasjonującego widowiska.

GieKSa z energią i charakterem

W drugiej części gry tempo nie było już takie jak przed przerwą. W każdym razie obie ekipy miały swoje sytuacje strzeleckiego. Na gola w drugiej odsłonie trzeba było z kolei czekać do 72 minuty. Wówczas po świetnym uderzeniu Marcina Wasielewskiego z prawej nogi na prowadzenie po raz drugi w spotkaniu wyszła GieKSa. To jak się później okazało był ostatni gol w meczu i trzy punkty zostały w Katowicach.

W końcówce jeszcze piłkę do siatki skierował Aboul Tapsoba, ale po weryfikacji VAR trafienie Burkińczyka zostało anulowane przez faul w ofensywie. Dzięki piątkowej wygranej katowiczanie odskoczyli od strefy spadkowej przed reprezentacyjną przerwą, mogąc pochwalić się bilansem siedmiu punktów. Radomiak doznał z kolei trzeciej porażki w tej kampanii. W następnej kolejce GKS zagra na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Radomian czeka z kolei prestiżowa potyczka z Legią Warszawa.

GKS Katowice – Radomiak 3:2 (2:2)
0:1 Elves Balde 15′
1:1 Arkadiusz Jędrych 25′
2:1 Bartosz Nowak 39′
2:2 Rafał Wolski 40′
3:2 Marcin Wasielewski 72′

Jak oceniasz poziom piątkowego meczu?

  • Świetne widowisko – dużo emocji i bramek
  • Przeciętny mecz, ale z dobrym tempem
  • Nudny, nic ciekawego się nie działo
  • Nie oglądałem/am
  • Świetne widowisko – dużo emocji i bramek
  • Przeciętny mecz, ale z dobrym tempem
  • Nudny, nic ciekawego się nie działo
  • Nie oglądałem/am

0 Votes