GKS chce dopełnić formalności. Puszcza drży o ligowy byt

Presja będzie po stronie przyjezdnych

Na koncie GKS-u Katowice znajduje się 36 punktów. W chwili obecnej beniaminek nie jest zaangażowany w grę o utrzymanie. To prawdopodobnie już się nie zmieni. Rafał Górak i spółka chcą jednak przypieczętować ligowy byt i grać ze spokojną głową w kolejnych tygodniach. Najbliższe starcie to świetna okazja do zrealizowania tego celu.

Dla Puszczy to mogą być ostatnie mecze w Ekstraklasie. Niepołomiczanie są tuż nad strefą spadkową z zaledwie dwoma oczkami więcej od Stali Mielec. To kwestia jednego przegranego meczu, a tych trochę się ostatnio uzbierało. Tomasz Tułacz nie ma łatwego zadania, ale wielokrotnie pokazywał on już, że potrafi odnaleźć się w takiej sytuacji. Początek zmagań w sobotę 12 kwietnia o godzinie 14:45.

Katowiczanie nie uznają remisów, a niepołomiczanie zwycięstw

GKS w każdym meczu gra o zwycięstwo. Piłkarzy z Katowic nie interesuje podział punktów, co pokazują ich wyniki. Po raz ostatni podzielili się punktami w połowie lutego tego roku. Wówczas miał miejsce bezbramkowy remis z Piastem Gliwice. Od tego czasu beniaminek wygrał dwa razy, a przegrał czterokrotnie.

Pięć ostatnich występów Puszczy to zaledwie jedno zwycięstwo, co znacząco komplikuje sprawę utrzymania się w Ekstraklasie na kolejny sezon. Niepołomiczanie pokonali Piasta Gliwice. Oprócz tego ich jedyną zdobyczą punktową pozostaje niedawne starcie z Rakowem Częstochowa (1:1).

Mecze drużyny GKS Katowice Pogoń Szczecin 4 GKS Katowice 0 GKS Katowice 2 Górnik Zabrze 1 Widzew Łódź 1 GKS Katowice 0 GKS Katowice 1 Zagłębie Lubin 0 Jagiellonia Białystok 1 GKS Katowice 0 Mecze drużyny Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice 1 Raków Częstochowa 1 Puszcza Niepołomice 0 Pogoń Szczecin 3 Cracovia 3 Puszcza Niepołomice 1 Puszcza Niepołomice 2 Piast Gliwice 1 Korona Kielce 2 Puszcza Niepołomice 1

GKS gotowy dać rywalowi kolejną lekcję futbolu

Trudno zapomnieć takie spotkanie jak poprzednia rywalizacja GKS-u z Puszczą. Wówczas katowiczanie przybyli jeszcze do Krakowa, gdzie tymczasowo grał zespół Tomasza Tułacza. Jego podopieczni spisali się fatalnie. Gracze Rafała Góraka rozbili rywala aż 6:0 i liczą na kolejny udany występ.

GKS- Puszcza: przewidywane składy

GKS – Puszcza: kontuzje i zawieszenia

Po stronie katowiczan odnotowano dwie kontuzje. Urazy leczą Zrelak oraz Rogala. Ponadto Rafał Górak nie może liczyć na zawieszonego Kowalczyka. Podobny problem ma Tomasz Tułacz. Z powodu nadmiaru kartek wykluczony jest Szymonowicz. Nie wiadomo też jaka jest sytuacja zdrowotna Radeckiego i Abramowicza.

Kontuzje i zawieszenia GKS Katowice Zawodnik Powrót Adam Zrelak Uraz kostki Nieznany Mateusz Kowalczyk Żółte kartki Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Puszcza Niepołomice Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Puszcza z niewielką szansą na sukces

Sobota z PKO BP Ekstraklasą rozpocznie się od meczu GKS Katowice – Puszcza Niepołomice. Jego faworytem według bukmachera STS będzie beniaminek. Współczynnik na jego wygraną to 1.82. Potencjalny remis oznacza kurs 3.60. Piłkarze Puszczy teoretycznie powinni wrócić do Niepołomic bez punktów, stąd kurs na ich sukces to 4.20.