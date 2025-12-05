Szkurin odkrył kulisy życia w GieKSie. Od treningów po spacery w ZOO

11:45, 5. grudnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Ilja Szkurin we wrześniu trafił z Legii Warszawa do GKS-u Katowice i białoruski napastnik wyraźnie odżył w szeregach śląskiej ekipy. Zawodnik opowiedział Goal.pl o swoim nowym codziennym życiu na Śląsku.

Ilja Szkurin
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Ilja Szkurin
  • Ilja Szkurin po transferze z Legii Warszawa imponuje formą, notując w 12 meczach pięć goli i asystę. Jego wkład w awans do ćwierćfinału STS Pucharu Polski był też konkretny
  • Białoruski napastnik cieszy się życiem w Katowicach, doceniając atmosferę w szatni, ale także bliskość Parku Śląskiego i ZOO oraz wsparcie trenerów. To wpływa na jego pewność siebie i komfort na boisku
  • Zawodnik mimo nienajlepszych wspomnień z Rakowa Częstochowa czy Legii Warszawa, koncentruje się na końcówce pierwszej części sezonu i dalszym rozwoju drużyny

GKS Katowice z awansem do 1/4 finału STS Pucharu Polski

Ilja Szkurin trafił do GKS-u Katowice z Legii Warszawa za 400 tysięcy euro, podpisując kontrakt z klubem do 2028 roku. Początki dla napastnika w katowickiej ekipie nie były łatwe. W każdym razie widać regularne postępy w grze zawodnika. Ogólnie, jak na razie, Białorusin w GieKSie rozegrał 12 meczów, notując w nich pięć trafień i jedną asystę. Piłkarz opowiedział o tym, jak przebiega jego aklimatyzacja na Śląsku.

Mocno zakończyliście ten rok na własnym stadionie. Jeszcze czeka was wyjazd, ale to był ostatni domowy mecz.

Ilja Szkurin (GKS Katowice): – No tak, wiadomo. Dobry mecz z Pogonią Szczecin, bardzo pewny. Teraz wygrana z Jagiellonią Białystok w bardzo ważnym momencie. To naprawdę świetne zwycięstwo z dobrą drużyną.

Tylko u nas

Evangelos Patoulidis
Raków chce wychowanka Anderlechtu! Piłkarz trafił też na celownik Lecha [NASZ NEWS]
Iban Salvador
Salvador: Iść drogą Leicester. A słowa na mój temat? Nie podobały mi się [NASZ WYWIAD]
Ellis Simms celebruje gola z Chelsea
Robi furorę w Championship, zagra dla Polski?! Ellis Simms jest od dawna na radarze PZPN

Indywidualnie, jak pan oceni swój występ? Były bardzo dobre momenty, były też sytuacje, które mogły zakończyć się bramką.

Nie chcę siebie oceniać. Cieszę się po prostu z tego, jak zagraliśmy dzisiaj. Wywalczyliśmy awans do ćwierćfinału STS Pucharu Polski. Z tego powodu jestem bardzo dumny.

Barbórka i wyjątkowa motywacja

Był pan świadomy tego, że mecz odbył się w Barbórkę, czyli w święto górnicze?

Trener mówił, że to bardzo ważne dla kibiców GKS-u. Rozmawialiśmy o tym w szatni przed meczem i kilka dni wcześniej. Wiedziałem zatem, o co chodzi. Byliśmy jeszcze bardziej zdeterminowani z tego powodu.

W meczu z Jagiellonią czuł pan, że prowadzenie może wam się wymknąć? A może był pan przekonany, że macie kontrolę nad meczem?

Ciężko powiedzieć. Jak wszyscy mówią: 2:0 to bardzo niebezpieczny wynik. No i tak wyszło, że niestety dostaliśmy karnego, ale później zdobyliśmy trzecią bramkę i uspokoiliśmy grę.

Myśli pan już o tym, na kogo możecie trafić w 1/4 finału Pucharu Polski?

Nie ma łatwych drużyn na tym etapie rozgrywek. Jak ktoś doszedł do tej rundy, to z każdym będzie ciężko.

Na horyzoncie mecz z wicemistrzem Polski

Teraz czeka was spotkanie ligowe z Rakowem Częstochowa. Jak podchodzi pan do tego meczu, mając na uwadze, że w przeszłości reprezentował pan barwy tego klubu?

Dawno i nieprawda (śmiech). Nie przywiązuję do tego znaczenia. Każdy mecz jest ważny. Sami wiecie, że w Ekstraklasie nie ma łatwych spotkań. Wszyscy grają na pełnych obrotach, więc trzeba być najlepszą wersją siebie.

Nie ma pan zatem przemyśleń w stylu, aby coś udowodnić byłemu klubowi?

Nie. Każda bramka jest dla mnie bardzo ważna, każdy punkt jest bardzo ważny. Chcemy po prostu wygrać ten ostatni mecz w tym roku i zakończyć wszystko w dobry sposób.

Codzienne życie na Śląsku. Park Śląski, ZOO i nowe przyzwyczajenia

Ogólnie jak się pan czuje w Katowicach, bo trochę już jest pan w GieKSie?

Dobrze. Mamy fajną szatnię, wszyscy trenerzy mi pomagają. Czuję się tu naprawdę dobrze. Świetne miasto i jestem naprawdę zadowolony.

Już dzisiaj może pan stwierdzić, że w Katowicach jest lepiej niż w Warszawie?

Zależy pod jakim względem. Jeśli chodzi o korki w komunikacji, to na pewno. Chociaż ostatnio na A4 też nie jest łatwo, ale ogólnie da się przeżyć (śmiech).

Legia za plecami. Skupienie na teraźniejszości i przyszłych sukcesach

A jak podchodzi pan do tego, że Legia stosunkowo szybko pana pożegnała, bo po zaledwie kilku miesiącach?

Może kiedyś coś o tym powiem, ale nie teraz. To nie jest dobry moment. Wszyscy wiedzą, co się dzieje teraz w Legii. Mówienie o tym byłoby nie fair. Zostawmy to na później. Teraz nie mam nic do powiedzenia.

Ma pan już swoje ulubione miejsce na Śląsku, gdzie lubi pan spędzać czas?

Mieszkam w miarę blisko Parku Śląskiego. To bardzo ładne miejsce. Podobało mi się też w ZOO. Lubię zwierzęta, więc ZOO było naprawdę zaskakująco fajne.

Na konkretne podsumowania przyjdzie pora

Lada moment przerwa świąteczno-noworoczna. Czy już są jakieś plany na urlop?

Zobaczymy po ostatnim spotkaniu.

Ostatnio nie brakowało głosów, że Ilja rzadko się uśmiecha i trudno się z panem rozmawia. Tymczasem widać na twarzy uśmiech od ucha do ucha…

No tak. Jest zwycięstwo, jest awans, zatem można mieć powody do zadowolenia.

Pokusi się pan jeszcze na koniec o pewnego rodzaju podsumowanie pierwszej części sezonu już teraz, po ostatnim spotkaniu GieKSy w 2025 roku w roli gospodarza?

Początek był jaki był. Teraz mamy ciężki wyjazd i zobaczymy, ile będziemy mieć punktów. Wtedy będzie można podsumować i pogratulować każdemu.

Czytaj więcej: GKS Katowice z historycznym krokiem. „Długo na to czekałem”