Charakter i chłodna głowa. GKS tak wygrał Śląski Klasyk

02:11, 1. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

GKS Katowice po dwóch spotkaniach bez wygranej wrócił na zwycięski szlak, pokonując Górnik Zabrze (3:1) w PKO BP Ekstraklasie. Radości z tego powodu nie ukrywał trener GieKSy.

Rafał Górak
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS wrócił na zwycięski szlak w Śląskim Klasyku

GKS Katowice po remisie z Legią Warszawa (1:1) i porażce z Arką Gdynią (1:2) miał prawo czuć niedosyt. Jednocześnie drużyna dowodzona przez Rafała Góraka do Śląskiego Klasyku podchodziła zdeterminowana, aby odnieść dziewiąte zwycięstwo w sezonie i odskoczyć od strefy spadkowej. Finalnie to się udało, a na temat samej rywalizacji swoimi przemyśleniami podzielił się trener katowiczan.

– Niejednokrotnie sam narzekałem, gdy moja drużyna nie potrafiła czegoś wykorzystać albo w danym fragmencie była lepsza, a punktów nie było. Być może trener gości mógłby mieć podobną refleksję, ale dla mnie jest ona nieistotna. Uważam, że byliśmy bardzo dobrze zorganizowani. Drużyna, mimo że w pewnym momencie znalazła się pod dużym naporem przeciwnika, bardzo dobrze zareagowała – powiedział Górak w trakcie pomeczowej konferencji prasowej.

– Świetnie odpowiedzieliśmy zmianami i realizacją planu na ten mecz. Ten plan zdał egzamin w 100 procentach. Takiego spotkania się spodziewałem. Górnik ma wielu bardzo jakościowych piłkarzy. My wygraliśmy zespołowością, zawziętością, ogromnym charakterem, sercem, wolą walki oraz wysokimi umiejętnościami poszczególnych zawodników. To zasłużone zwycięstwo GKS-u – podkreślił trener.

Zespołowość, charakter i skuteczność w trzeciej strefie

Katowicka ekipa pokazała charakter, przechylając szalę zwycięstwa na swoją stronę w ostatnich fragmentach rywalizacji. Na ten temat Górak również się wypowiedział.

– Będziemy rozgrywać wyrównane mecze. Kluczem jest je wygrywać i prowadzić pod kontrolą. Trzeba jednak rozumieć, że kontrola nad spotkaniem nie oznacza braku naporu przeciwnika. Rywal ma jakość i będzie tworzył sytuacje. W trzeciej strefie musimy być bardzo skuteczni. Nie przypominam sobie wielu stuprocentowych okazji przeciwnika, dlatego jestem ogromnie zadowolony z tego, w jaki sposób osiągnęliśmy to zwycięstwo – zaznaczył trener GieKSy.

Teraz czas na walkę o półfinał w STS Pucharze Polski

Tymczasem już we wtorek katowiczanie powalczą o awans do półfinału STS Pucharu Polski. Na ten temat szkoleniowiec GKS-u także się wypowiedział, odnosząc się do budowania mentalności zwycięzców w drużynie.

– Każde zwycięstwo buduje morale zespołu. Czujemy się silni, zjednoczeni i mamy marzenia. Zagramy o półfinał Pucharu Polski. Wystawimy taki skład, jaki w danym momencie uznamy za najlepszy. Wszyscy muszą być do tego przekonani i zapewne tak będzie. Wyjdzie najmocniejsza jedenastka, jaka będzie do dyspozycji – przekonywał trener.

GieKSa we wtorek w roli gospodarza zmierzy się z Widzewem Łódź. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź