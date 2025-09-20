Cracovia nowym liderem Ekstraklasy. Elsner nie krył emocji

Cracovia po piątkowych meczach PKO BP Ekstraklasy objęła prowadzenie w tabeli. Po spotkaniu z GieKSą Katowice występ drużyny ocenił trener Luka Elsner, chwaląc też Mateusza Klicha.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Luka Elsner

Luka Elsner zachwycony postawą Cracovii

Cracovia wróciła w piątkowy wieczór do gry po reprezentacyjnej przerwie. Spotkania z Wisłą Płock nie rozegrała z powodu złych warunków atmosferycznych. Nie miało to jednak negatywnego wpływu na postawę Pasów, bo krakowski zespół w piątek wysoko pokonał GKS Katowice (3:0). Rywalizację podsumował szkoleniowiec świeżo upieczonego lidera PKO BP Ekstraklasy.

– Poziom rywalizacji był bardzo wysoki. Mieliśmy sporo problemów i spodziewaliśmy się, że tak będzie. To nie jest mała rzecz wygrać tutaj. Wiemy, że GKS ma bardzo dobry bilans u siebie i tym bardziej cieszy mnie, że potrafiliśmy się przeciwstawić. W pierwszych 20 minutach mieliśmy dużo interwencji ratunkowych, bloków, ale później pokazaliśmy jakość i klasę w kilku akcjach – przekazał Luka Elsner na pomeczowej konferencji prasowej.

Świetny występ przeciwko katowiczanom zanotował Mateusz Klich, który miał udział przy dwóch golach dla Cracovii. Trener krakowskiej drużyny nie szczędził pochwał w kierunku swoich graczy.

– Jeśli chodzi o indywidualności, to Mateusz pokazał dziś dużą jakość. Jego podanie do Filipa Stojilkovića przy bramce było na wysokim poziomie. To zawodnik, który w trudnych momentach potrafi utrzymać koncentrację i dać drużynie coś ekstra. W każdym razie nie wskażę jednego bohatera, bo cały zespół ciężko pracował, aby wywalczyć ten wynik. Mieliśmy momenty, gdy musieliśmy bronić bardzo ofiarnie, ale też stworzyliśmy kolejne sytuacje, które mogły zakończyć się golem – przekonywał szkoleniowiec Pasów.

Cracovia kolejne ligowe spotkanie rozegra 27 września. Zmierzy się wówczas z Górnikiem Zabrze w roli gospodarza.

