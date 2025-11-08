Feio odmienił Radomiaka?! Portugalczyk mówi, że to dopiero początek

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Radomiak prezentuje się bardzo dobrze pod wodzą Feio

Radomiak Radom jakiś czas temu zdecydował się na zmianę na fotelu pierwszego trenera. Joao Henriques został zastąpiony przez Goncalo Feio. O takiej możliwości mówiło się jeszcze wiele tygodni przed tym, gdy do niej finalnie doszło, ale okazuje się, że zatrudnienie byłego szkoleniowca Legii Warszawa było strzałem w dziesiątkę, a przynajmniej jak do tej pory.

Dość kontrowersyjny Portugalczyk w dwóch meczach, w których prowadził zespół Radomiaka zanotował dwa zwycięstwa, a w piątkowej rywalizacji z Cracovią wygrał aż 3:0 przed własną publicznością. Zmiana wyników zespołu oraz coraz lepsza gra jest widoczna dla kibiców i wszystko zapowiada, że Feio wyciągnie z tej kadry sporo, a przecież nie od wczoraj mówi się o tym, że w Radomiu obecnie zebrała się solidna ekipa. Na konferencji prasowej po meczu z Pasami trener jednak nieco studził nastroje.

– To nie jest moje osiągnięcie. Póki co wygraliśmy tylko dwa mecze. To wszystko jest oparte na bardzo mocnej dyscyplinie i na wierze w siebie. Przyszedłem tu, bo widzę, że ci zawodnicy wierzą w siebie i mają ambicje. Przed nami bardzo trudne mecze, po tych dwóch zwycięstwach muszę pochwalić pracę piłkarzy, ale przed nami długa droga, jeśli chodzi o intensywność i poziom gry – powiedział Goncalo Feio na konferencji prasowej cytowany przez oficjalne media klubowe.

Zobacz także: Wisła Kraków awansuje do PKO Ekstraklasy?! Królewski wyliczył szanse