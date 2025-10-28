Feio blisko powrotu do Ekstraklasy! Trwają negocjacje

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio negocjuje warunki kontraktu z Radomiakiem Radom

Goncalo Feio po zakończeniu poprzedniego sezonu zdecydował się na zmianę otoczenia. Po nieco ponad roku spędzonym w Legii Warszawa opuścił klub i wybrał kierunek zagraniczny. Portugalczyk podpisał kontrakt z drugoligowym klubem z Francji – USL Dunkerque. Przygoda w Ligue 2 nie trwała zbyt długo, a 35-latek nie poprowadził zespołu w ani jednym oficjalnym meczu.

Od lipca pozostaje bez klubu, choć na brak zainteresowania nie może narzekać. Co jakiś czas powracają informacje o ewentualnym powrocie do PKO BP Ekstraklasy. Wiadomo również, że Feio prowadził rozmowy z dwoma znanymi klubami. Jednym z nich był szkocki gigant – Rangers FC, zaś drugim spadkowicz z Premier League – Southampton.

Wygląda jednak na to, że zamiast pracy za granicą Feio ponownie zawita do Polski. Z informacji Przeglądu Sportowego Onet wynika, że Goncalo Feio prowadzi zaawansowane rozmowy z Radomiakiem Radom. W klubie ma zastąpić rodaka Joao Henriquesa.

Wcześniej do Radomia dołączył Daniel Wojtasz, czyli były współpracownik Feio z czasów Legii Warszawa. Dziennikarz Łukasz Olkowicz zapowiada, że to dopiero początek dużych roszad w Radomiaku. O zatrudnienie Portugalczyka zabiegał dyrektor sportowy Antonio Ribeiro. Co ciekawe to brat Emmanuela, czyli członka sztabu 35-latka z Legii i Dunkierki.