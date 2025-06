Ekstraklasa wraca za miesiąc. Znamy terminarz 1. kolejki

Konrad Świerad / Alamy Na zdjęciu: PKO BP Ekstraklasa

Ekstraklasa: tak zacznie się nowy sezon

Ekstraklasa zakończyła zmagania w sezonie 2024/25 24 maja – wszystkie pojedynki ostatniej serii gier rozpoczęły się o 17:30. Mistrzem kraju został Lech Poznań, który wyprzedził Raków Częstochowa i Jagiellonię Białystok. Kolejorz nowe rozgrywki zainauguruje już pierwszego dnia zmagań w piątek 18 lipca o godzinie 20:30 podopieczni Nielsa Frederiksena zmierzą się z Cracovią. Jednak premierowym starciem będzie potyczka z udziałem innego pucharowicza – o 18:00 Jagiellonia podejmie Bruk-Bet Termalicę Nieciecza.

– Jak co roku, terminarz spotkań ligowych w czasie eliminacji europejskich rozgrywek będzie uzależniony od wyników naszych drużyn na arenie międzynarodowej. Kibice są już przyzwyczajeni, że mecze pucharowiczów są planowane z uwzględnieniem ich udziału w Europie . Co do zasady, poza pierwszą kolejką, Raków i Jagiellonia będą występować w niedzielnych terminach, tak jak grająca w kalifikacjach Ligi Europy Legia, natomiast Lech Poznań, w czasie eliminacji do Ligi Mistrzów, od 2. kolejki ma zarezerwowane mecze na soboty. Wisła Płock zagra swój mecz w sobotę, jako jedyny z beniaminków u siebie. Pozostałe kluby, które awansowały do PKO Bank Polski Ekstraklasy rozpoczną sezon na wyjazdach, co wynikło z uwag klubów dotyczących terminarza. Dlatego też pierwszy mecz w Niecieczy odbędzie się dopiero w 3. kolejce – wynika to z prowadzonych prac nad wymianą murawy na stadionie klubu – mówi Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA, w rozmowie z mediami krajowych rozgrywek.

PKO BP Ekstraklasa: terminarz 1. kolejki sezonu 2025/25

18 lipca 2025 (piątek)

18:00: Jagiellonia Białystok – Bruk-Bet Termalica Nieciecza

20:30: Lech Poznań – Cracovia

19 lipca 2025 (sobota)

14:45: Widzew Łódź – KGHM Zagłębie Lubin

17:30: Wisła Płock – Korona Kielce

20:15: GKS Katowice – Raków Częstochowa

20 lipca 2025 (niedziela)

14:45: Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk

17:30: Motor Lublin – Arka Gdynia

20:15: Legia Warszawa – Piast Gliwice

21 lipca 2025 (poniedziałek)