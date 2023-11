IMAGO / ZUMA Wire/ Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Jacek Zieliński (Legia Warszawa)

Legia Warszawa w Ekstraklasie przegrała cztery mecze z rzędu

Po serii porażek Wojskowi spadli na czwarte miejsce w ligowej tabeli

Jak stołeczna ekipa radzi sobie z kryzysem? Tę kwestię Jacek Zieliński omawiał z Tomaszem Włodarczykiem z redakcji Meczyki.pl

Legia Warszawa: Jacek Zieliński omówił sytuację stołecznego klubu

Legia Warszawa po znakomitym otwarciu sezonu zaliczyła zauważalny kryzys. Wojskowi w październiku przegrali pięć spotkań, w tym cztery w PKO BP Ekstraklasie. Piąta porażka miała miejsce w wyjazdowym starciu z AZ Alkmaar w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy.

Stołeczna ekipa w poprzednim miesiącu wygrała tylko jeden mecz – ze Zrinjskim Mostarem w LKE, jednak trzy dni po tym sukcesie warszawianie ulegli Stali Mielec. Postawa drużyny Kosty Runjaicia budziła uzasadnione obawy. Sytuację Legii podczas rozmowy z Tomaszem Włodarczykiem z redakcji Meczyki.pl wyjaśniał Jacek Zieliński, dyrektor sportowy klubu:

– Czasami nadużywa się u nas słowa “kryzys”, ale dla mnie te ostatnie tygodnie to był kryzys. Cztery porażki z rzędu – to nie wróżyło dobrze na przyszłość. Wystartowaliśmy bardzo dobrze, mieliśmy średnią 2,60 pkt na mecz, a zeszliśmy do 1,77 pkt, czyli wyniku, który na pewno nie da nam tytułu – mówił Zieliński podczas wywiadu dla kanału YouTube Meczyki.pl.

– To, co powiem, może będzie niepopularne, ale jeżeli popatrzymy na statystyki, to my tych błędów popełniamy mniej niż obrońcy innych zespołów. W statystykach generalnie wszystko się zgadza, ale jest taki okres, że przeciwnicy są bezwzględni – strzelają nawet więcej, niż powinni strzelać – kontynuował dyrektor sportowy Legii.

Zieliński odniósł się także do pytania Tomasza Włodarczyka na temat obrońców:

– Ci, którzy mówią, że nasi środkowi obrońcy nie są może najlepsi… Zaproponowałbym wybrać najlepszych piłkarzy na tej pozycji w Ekstraklasie i wstawić ich do sposobu gry Legii. To są wymagania dużo wyższe niż w każdej innej drużynie – może poza Lechem, który też lubi grać wysoko, i Jagiellonią, która zaczyna tak grać i radzi sobie całkiem nieźle.