Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jorge Felix

Jorge Felix zostanie przy Okrzei do 30 czerwca 2025 roku

Piast Gliwice za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych poinformował o przedłużeniu umowy z Jorge Felixem do 30 czerwca 2025 roku. Wygasający kontrakt przedłużył się automatycznie, ponieważ 32-letni Hiszpan rozegrał w tym sezonie odpowiednią liczbę minut, a taki zapis widniał w poprzednim porozumieniu. Skrzydłowy lub napastnik zostanie więc przy Okrzei na kolejną kampanię.

To bardzo dobra wiadomość dla kibiców zespołu Piastunek – Jorge Felix jest bowiem drugim najlepszym strzelcem Piasta Gliwice w historii Ekstraklasy. Wychowanek Atletico Madryt na ligowych boiskach dotychczas zdobył 30 bramek, a we wszystkich rozgrywkach 36 razy wpisywał się na listę strzelców. Hiszpański atakujący w trwającym sezonie również jest skuteczny i ma bardzo dobre statystyki – 7 goli oraz 8 asyst.

Jorge Felix do Gliwic przeprowadził się w 2018 roku. Dwa lata później przeniósł się do tureckiego Sivassporu, by w 2022 roku wrócić do Piasta. Drużyna prowadzona przez Aleksandara Vukovicia z 35 punktami na koncie zajmuje 10. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Piastunki w tym momencie mają 5 oczek przewagi nad strefą spadkową.