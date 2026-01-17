Duże wzmocnienie Pogoni Szczecin! Ceniony działacz dołączy do klubu [NASZ NEWS]

Pogoń Szczecin jest bardzo aktywna w zimowym okienku transferowym i to nie tylko jeśli chodzi o piłkarzy. Z naszych informacji wynika, że do klubu trafi ceniony w Ekstraklasie działacz.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Ziemowit Deptuła

Duży ruch w Szczecinie

Od momentu przejęcia Pogoni przez Alexa Haditaghiego w klubie bardzo dużo się dzieje. I nie chodzi tylko o transfery piłkarzy, choć tu też ruch jest spory. Przede wszystkim nowy właściciel spłacił lwią część długów, przeznaczając na to wiele milionów.

Jeśli chodzi transfery to dużo działo się i latem, i teraz zimą. Kibice Dumy Pomorza z dużym zadowoleniem przyjęli informację o sprowadzeniu Patryka Dziczka. Następnie klub ściągnął Karola Angielskiego i przedłużył umowę z Kamilem Grosickim.

Z Fenerbahce do Szczecina

Ostatnim z ogłoszonych piłkarzy był Amerykanin Kellyn Acosta, a Pogoń wzmacnia się nie tylko na boisku, ale i w gabinetach. Niedawno Tomasz Włodarczyk z Meczyków informował, że do klubu trafi Okan Ozkan. Nowy dyrektor skautingu przez ostatnie lata pracował w Fenerbahce.

Na tym jednak nie koniec. Haditaghi cały czas chce wzmaniać struktury klubowe, a z naszych informacji wynika, że już wkrótce w Pogoni pojawi się dyrektor do spraw operacyjnych. I nie będzie to anonimowa postać, a wręcz przeciwnie, działacz doskonale znany w polskiej piłce. Jak ustaliliśmy, chodzi o Ziemowita Deptułę!

Była Lechia i Jagiellonia, czas na Pogoń

Deptuła był ostatnio prezesem Jagiellonii Białystok, ale pod koniec roku zrezygnował z tej funkcji i odszedł z klubu. Wcześniej pracował z kolei w Lechii Gdańsk. Nowy dyrektor ma w kilku obszarach działań odciążyć Tana Keslera, tak, aby ten mógł się skupić już tylko na sprawach piłkarskich.

Do obowiązków Deptuły będzie należało dbanie o codzienne funkcjonowanie klubu, w tym nadzorowanie operacji związanych z funkcjonowaniem stadionu, HR, kwestie cateringu, operacje biznesowe, bilety, marketing. Doświadczony działacz ma sprawić, że Pogoń poprawi zyski z tych obszarów.

Ostatnio sporo dyskutowało się o tym, że (za) dużo w klubie jest na głowie Keslera. Przyjście Deptuły i połączenie sił z Tanem ma sprawić, że Pogoń będzie dużo sprawniej funkcjonowała we wszystkich obszarach działalności.