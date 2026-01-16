Pogoń Szczecin potwierdza. Transfer prosto z MLS stał się faktem

Pogoń Szczecin potwierdziła właśnie sprowadzenie nowego gracza. Został nim niejaki Kellyn Acosta. 30-letni Amerykanin mający ponad 300 spotkań w MLS podpisał z klubem umowę do końca czerwca 2027 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Pogoń ma nowego defensywnego pomocnika

Pogoń Szczecin w tym sezonie z całą pewnością nie jest zespołem, który radzi sobie idealnie. Można nawet powiedzieć, że Duma Pomorza zawodzi swoich fanów grą oraz wynikami. Mowa przede wszystkim o rozgrywkach PKO Ekstraklasy, gdzie zamiast walki o najwyższe cele, jest miejsce numer dziesięć po zakończonej rundzie jesiennej. Z całą więc pewnością wiele jest jeszcze do poprawy w ekipie Thomasa Thomasberga.

Z tego też powodu Portowcy kontynuują zimową ofensywę transferową. Jednym z głównych założeń na to okienko było sprowadzenie nowego napastnika i to się udało, do klubu dołączył bowiem Karol Angielski. Poza tym przedłużono także umowę Kamila Grosickiego, a teraz Pogoń potwierdziła ciekawy transfer prosto z MLS. Kontrakt do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy podpisał bowiem Kellyn Acosta. 30-letni Amerykanin na koncie ma ponad 300 spotkań w rodzimej lidze, co jest wynikiem bardzo dobrym.

Acosta to z całą pewnością gracz, który pozwoli zabezpieczyć grę defensywną w drugiej linii. Występuje głównie jako defensywny pomocnik. Na jego koncie są także liczne występy w reprezentacji USA, ma ich prawie 60. Dla narodowego zespołu trafiał także dwukrotnie do bramki. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,2 miliona euro. W MLS do 302 występów dołożył 20 goli oraz 22 asysty.

