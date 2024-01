Legia Warszawa może mieć ogromne powody do zmartwień. Jurgen Celhaka przeszedł pierwsze badania. U Albańczyka podejrzewa się uszkodzenie więzadła. Przerwa w grze potrwa ok. 4/5 tygodni.

Imago / Armin Rauthner Na zdjęciu: Jurgen Celhaka

Jurgen Celhaka doznał kontuzji podczas jednego z treningów

Pomocnik przeszedł badania, ale podejrzewa się uszkodzenie więzadła

Albańczyk miał zastąpić w wyjściowym składzie Bartosza Slisza

Jurgen Celhaka wyłączony z gry na ok. 4/5 tygodni

Jurgen Celhaka doznał dość niefortunnej kontuzji podczas treningu Legii Warszawa na zgrupowaniu w Turcji. Albańczyk podczas biegu z gumową piłką źle postawił stopę, w efekcie czego noga w stawie skokowym wykręciła się w nienaturalny sposób. Z informacji przekazanych przez portal “Legia.net” dowiadujemy się, że piłkarz przeszedł już badanie rentgenowskie, aczkolwiek rokowania nie są pomyślne.

U 23-letniego zawodnika podejrzewa się uszkodzenie więzadła, a to wiąże się z przymusowym odpoczynkiem od futbolu przez 4/5 tygodni. Kontuzja Celhaki oznacza, że problemy w Legii zaczynają narastać. Z zespołu odszedł Bartosz Slisz oraz Patryk Sokołowski, a młodzieżowy reprezentant Albanii miał zająć miejsce w wyjściowej jedenastce.

Wszystko wskazuje na to, że Legia Warszawa będzie zmuszona do przeprowadzenia wymuszonego transferu, aby wzmocnić pozycję numer 6. W przypadku jeśli do stołecznego klubu nie dołączy żaden nowy piłkarz na większą szansę występów liczyć może 17-letni Filip Rejczyk. Podczas treningów na tej pozycji swoich sił próbuje również Rafał Augustyniak.

