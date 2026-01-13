Drągowski zdradził, co chce osiągnąć z Widzewem. Ambitne cele

Bartłomiej Drągowski to nowy bramkarz Widzewa Łódź. Do Ekstraklasy wrócił po prawie dziesięciu latach. W rozmowie z klubowymi mediami zdradził, że chciałby zdobyć z nowym zespołem mistrzostwo Polski.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Bartłomiej Drągowski

„Zrobię wszystko, żeby jak najszybciej podnieść puchar w Widzewie”

Widzew Łódź ogłosił niedawno czwarty zimowy transfer. Tym razem do zespołu dołączył nowy bramkarz. Kontrakt z Czerwoną Armią podpisał reprezentant Polski – Bartłomiej Drągowski. Umowa byłego już zawodnika Panathinaikosu będzie ważna do czerwca 2029 roku.

Dla urodzonego w Białymstoku bramkarza to powrót do Ekstraklasy po prawie dziesięciu latach przerwy. Z Polski wyjechał w 2016 roku, przenosząc się do Włoch, gdzie z początku związał się z Fiorentiną. W swoim CV ma również Empoli i Spezię Calcio. Ostatnie lata spędził jednak w Grecji, gdzie bronił dostępu do bramki Panathinaikosu. Widzew zapłacił za niego ok. milion euro.

Drągowski po podpisaniu umowy udzielił krótkiego wywiadu dla klubowej strony internetowej. 28-latek zdradził, że chciałby mieć w swoim dorobku mistrzostwo Polski. Właśnie taki ma cel w Widzewie, żeby jak najszybciej wznieść w górę puchar.

– Przychodzę do Widzewa, bo widzę, że ma duże ambicje. To wielki Klub, stadion jest pełny co mecz – sama przyjemność występować w tym miejscu. Nie udało mi się zdobyć Mistrzostwa Polski z Jagiellonią, a bardzo chciałbym mieć w dorobku taki tytuł. Zrobię wszystko, żeby jak najszybciej podnieść puchar w Widzewie – powiedział Bartłomiej Drągowski na łamach widzew.com.

Drągowski w Ekstraklasie ma na swoim koncie 64 spotkania, w których 20 razy zachował czyste konto.